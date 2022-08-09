菲律宾驻台代表：未与菲在台社群商讨撤侨计划

菲律宾驻台湾代表贝约说，目前台湾一切正常，他并没有与任何菲律宾在台社群商讨撤侨计划。“我不认为有必要撤侨。我们准备撤侨的说法是没有根据的。那不是真的。”

菲律宾媒体ABS-CBN新闻网上星期六（8月6日）报道，“北台湾菲律宾社群”（Filcom Taiwan Northern）一名成员说，星期日（7日）与马尼拉经济文化办事处（MECO）举行虚拟会议，讨论如果美中裂痕进一步升级，将实施的撤离计划。

“北台湾菲律宾社群”秘书长Mercedita Kuan受访时也表示，虽然台湾情况一切正常，但恐惧仍然存在。

对此，Mercedita Kuan向台湾媒体中央社表示，她的说法遭曲解，不愿接受访问。

MECO理事主席兼驻台代表贝约（Silvestre Bello III）星期一晚接受中央社访问说：“我想要澄清，（MECO）没有关于撤侨的计划。”

贝约也说：“我不认为目前有必要撤离。一切都很正常。”

据报道，贝约原任菲律宾劳工部长，7月11日正式接任驻台代表后尚未前往台湾。他表示，根据MECO副代表贺喜德和菲律宾驻台北海外劳工办公室（POLO）专员查维斯回报，“台湾一切正常。所以我们准备撤侨的说法是没有根据的。那不是真的”。

贝约说，他计划下星期二（16日）前往台湾，预计停留15天，会见MECO下属和驻台北海外劳工办公室员工，“亲眼看看台湾的情况”。

不过贝约强调，截至目前，他只有接到贺喜德和查维斯的报告，并没有与菲律宾在台社群开会。“所以我很惊讶为什么大家说我在跟他们会面，我们将讨论撤离的可能性。那不是真的。”