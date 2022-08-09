谢长廷：日本民间组织针对解放军演习进行多种兵推

中国大陆解放军在台湾周边实施军事演习，台湾驻日代表谢长廷星期一（8月8日）说，日本政府力求和大陆对话，不想激化此事。但台面下，有些日本民间团体都在做详细的兵推。

对于美国众议院议长佩洛西访问台湾引发北京发动“锁台”军演，谢长廷星期一在位于东京白金台的台湾驻日代表处与媒体茶叙时发表看法。

综合台媒中央社、《自由时报》报道，谢长廷指出，解放军这次的军事演习就是试图以实力改变现状。他说，如果大家都袖手旁观，那么国际所说的反对以实力改变现状的这个规则就无法遵守。

谢长廷也说，在七大工业国集团、亚细安外长会议等场合，日本都严正关切中国近日进行大规模军事演习等严重影响国际和平与稳定的行动，并对中国发射导弹同声谴责。

他指出，日本是力求和中国能够对话，不想激化此事，不过日本在台面下，有些民间战略组织在做很详细的兵推、讨论。

谢长廷提到，上个月遭枪击身亡的前日本首相安倍晋三曾说“台湾有事就是日本有事”，这次大陆在台湾周边军演印证安倍所言；解放军发射弹道导弹当中有五枚落在日本专属经济区海域，日本用了“落下”一词并加上引号，认为究竟是单纯落下或是解放军将日本列为演习的一部分而将导弹射下，值得讨论。

日本防卫部长岸信夫上星期四（4日）称，中国发射的五枚弹道导弹落入日本专属经济区，日本已通过外交渠道向中国提出强烈抗议。

谢长廷表示，他看日本兵推有将此列入讨论和研究，因为这是严肃问题，自己也得知日本在研究撤侨一事。他认为，台湾也应该研究如果日本发生问题，台湾要接受难民的相关事宜，因为台日地理相近，冲绳与那国岛距离台湾仅约110公里，与那国岛万一遭攻击，台湾也是要提供救援。

对于解放军在台湾周边实施军事演习，谢长廷透露，日本人一直问他说：“你们（台湾人）有没有非常紧张、大恐慌？”他回应说：“台湾因为这50年来都一直受到威胁，所以平常心看待。”