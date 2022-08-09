西藏拉萨对中高风险区静态管理 日喀则静默三天

西藏打破920天无疫情纪录，上星期天开始验出冠病阳性病例，首府拉萨市对中高风险区域实行静态管理，日喀则市全域静默管理三天，布达拉宫暂停对外开放。

据“云端珠峰”官方微信公号星期一（8月8日）发布的消息，日喀则市疫情联防联控工作领导小组发布公告，日喀则市从星期一开始暂定实施三天全域实行静默管理，人员不进不出，各县（区）进行全员核酸检测。

公告称，酒吧、KTV、朗玛厅、剧本杀、影剧院等各类公共文体活动场所暂停营业；全市取消一切大型活动；暂停线下培训和宗教活动，暂时关闭宗教活动场所；幼儿园、托幼机构、养老院、福利机构等实行封闭管理。

拉萨市应对疫情工作领导小组办公室8月8日发布公告称，拉萨市8月7日发现18名核酸阳性者，他们多数都是日喀则人，或是在8月4日、5日两天从日喀则搭乘火车到拉萨。

根据公告，拉萨市将严控人员聚集，除防疫相关会议外，全市暂不举办大型会议、论坛等活动；各类校外培训机构暂停线下培训；宗教活动场所暂停对外开放；养老院、福利机构等实行封闭管理；酒吧、KTV、朗玛厅、影剧院、网吧健身房、茶楼棋牌室、甜茶馆等各类空间密闭娱乐场所和博物馆、文化馆等各类公共文体活动场所暂停营业。

拉萨市对中高风险区域实行静态管理，低风险区域内人员跨市流动须持48小时内核酸检测阴性证明；各县（区）开展全员核酸检测。上述措施暂定实施五天，后续将根据疫情进展动态调整。

另据“布达拉宫官方平台”官方微信公号消息，位于拉萨的布达拉宫从8月9日（星期二）起暂停对外开放，具体开放时间另行通知。

据央视新闻报道，西藏阿里地区应对疫情防控工作领导小组星期一在发布会上说，阿里地区普兰县星期天（8月7日）发现四名旅客检测结果异常，均为无症状感染者。目前该四人已隔离观察，171名密切和次密接核酸检测结果全部为阴性。

阿里地区的普兰、札达、噶尔三县已完成两轮全员核酸检测，结果均为阴性。其余四县的全员核酸检测也已启动。