中金公司称中国消费者通胀率可能很快超过3%

全球的通胀浪潮在很大程度上绕过了中国，但当地物价最后可能仍然无法幸免这个冲击。

彭博社报道，据中金公司的分析师称，中国居民消费价格指数过去几个月迅速上升，升幅料将同比超过3%。这将超过政府所定年增长率约为3%的目标，这给已经在努力平衡脆弱的经济复苏的政府带来了挑战。

中金公司分析师在星期一（8月8日）的研究报告中写道，如果通胀率超过现有目标，政策制定者将面临在通胀和增长之间做出选择的两难境地。该公司认为，在全球经济新的宏观经济范式中，适当提高对通胀的容忍度可能会成为一种常态。

与其他地方飙升的成本相比，中国的消费者物价通胀相对较低，在严格的清零政策和零星疫情下，需求仍然低迷。

但最近几个月价格有所回升，6月份同比上涨2.5%，为两年来最强劲的增幅。中国星期三（10日）将公布7月份通胀数据，根据接受彭博调查的经济学家预估中值，预计CPI将升至2.9%。

中国消费者通胀的一大推动力是猪肉价格的反弹，猪肉是CPI篮子中的关键产品。

中金公司分析师表示，通胀如果高于政府目标，将导致宏观经济政策出现两种情况之一：低通胀和低增长，以及通胀和增长适度升高。他们写道，该公司认为后者是更好的选择，应该有利于经济和金融的健康发展。