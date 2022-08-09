中国人权研究会发报告 批美是“战争帝国”

中国人权研究会发布研究报告指出，美国自2001年以来，以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动覆盖了“这个星球上约40%的国家”，并形容美国是一个“战争帝国”。

据新华社报道，中国人权研究会星期二（8月9日）发布《美国在中东等地犯下严重侵犯人权罪行》研究报告。报告内容分为三个部分：发动战争，屠杀平民，损害生命权和生存权；强制改造，单边制裁，侵害发展权和健康权；制造“文明冲突”，滥用监禁和酷刑，侵犯宗教信仰自由和人格尊严。

报告首先写道，美国在中东及其周边地区犯下包括战争罪、危害人类罪、滥施单边制裁等一系列严重违背国际法的罪行。美国的罪行不仅导致中东等地战火连连，战乱频仍，深陷冲突泥潭和安全困境，而且导致当地人民的生命权、健康权、人格尊严和宗教信仰自由以及生存权、发展权等遭受严重损害。

报告引用美国历史学家保罗·阿特伍德在2010年出版的《战争与帝国：美国的生活方式》一书中指出“战争是美国人的生活方式”，并形容美国自建国以来，没有参加过战争的时间不足20年，是一个名副其实的“战争帝国”。

报告也提到，据美国《史密森学会杂志》统计，美国2001年以来以“反恐”之名发动的战争和开展的军事行动足足覆盖了“这个星球上约40%的国家”。美国不仅纠集盟友发动海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争等，还深度参与利比亚战争和叙利亚战争，制造了世所罕见的人道主义灾难。

这份超过6000字的报告还指出，美国在中东等地肆意打压不顺从自己的国家和组织，强制推行美式价值观，确保美国主导的全球政治经济秩序和安全秩序，其实质是维护美国的“军事-经济-观念三位一体”霸权，其后果是改变地区国家的自主发展道路，严重损害中东等地有关国家的主权和当地人民的发展权、健康权。

报告接着说，冷战结束后，美国为了全面主宰中东等地，以发动战争等方式直接推动政权更迭，进而强制移植“美式民主”。最典型的就是美国2001年和2003年通过对阿富汗和伊拉克的武装入侵，推翻自己不喜欢的政权。美国国家民主基金会通过向亲美个人和团体提供资助，在埃及、也门、约旦、阿尔及利亚、叙利亚、利比亚等国煽动颜色革命，是“阿拉伯之春”的重要幕后黑手。

报告说，美国滥施单边制裁，堪称全球唯一的“制裁超级大国”。根据美国财政部《2021年制裁评估报告》，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达到9400多项。伊朗鲁哈尼总统执政期间表示，美国特朗普政府的制裁至少对伊朗造成2000亿美元的经济损失。第一次海湾战争后，美国对伊拉克实施野蛮的单边制裁。时至今日，伊拉克的人均年收入都没有达到1990年的水平。美国2021年从阿富汗撤军后，不仅对阿富汗施加经济制裁，还将阿富汗中央银行数十亿美元外汇储备冻结，导致阿富汗经济处于崩溃的边缘。

报告指出，美国政府无视冠病疫情在全球蔓延，依然顽固坚持对伊朗、叙利亚等国实施单边制裁，导致被制裁国家难以及时获得抗击疫情需要的医疗物资。报告引用美国布鲁金斯学会分析估计，在伊朗疫情最严重时期，美国持续施加的制裁影响进一步加剧，可能导致多达1.3万人因此死亡。

中国人权研究会最后在报告中说，事实表明，美国在中东等地严重侵犯当地人民的基本人权，给地区国家和人民造成了永久性伤害和无法弥补的损失。美国的霸权本质和强权政治的野蛮性、残酷性、危害性暴露无遗，也让世界人民更加认清了“美式民主”与“美式人权”的虚伪性和欺骗性。