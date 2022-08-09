台大：林智坚抄袭情节严重 建议撤销硕士学位

对于民进党提名的桃园市长参选人林智坚论文涉嫌抄袭事件，台湾大学星期二（8月9日）公布审定结果，认定林智坚抄袭论文且情节严重，建议撤销林智坚硕士学位。

综合台媒报道，台大在新闻稿中说，学校教务处于7月6日至8日期间接获多封具名检举函，具体提出林智坚和台大国发所硕士生余正煌的论文有高度的重叠性，涉及抄袭。教务处受理后，依规定由社科院成立审定委员会审定此案，由该院院长苏宏达担任召集人，聘任校内外相关领域公正学者专家多人组成委员会。

台大并说，社科院完成审定作业后，将其审定报告书及会议纪录送交教务处核定。报告书指出，两篇论文出现许多严重重叠抄袭的内容，尤其是多处论文最重要部分都有大幅度的抄袭，“完全不符合学术伦理的要求”。

台大强调，经过审定会参酌当事人的书面和现场说明厘清事实并充分讨论后，决议余正煌并无抄袭，而是林智坚抄袭且情节严重，建议撤销林智坚硕士学位。

“请社会大众信任台大处理学术事务的能力，也尊重台大的专业判断。”

据报道，台大星期二早上11时也就此事召开记者会，台大校长管中闵、主任秘书王根树等人出席。管中闵在记者会上说，林智坚论文涉嫌抄袭事件已引起社会议论，他强调学术伦理与诚信是学术伦理基本要求，台大也坚守这个标准，不会含糊以对。

管中闵也指出，事件已对台大造成名誉伤害，并感谢审定委员会的委员不顾外界声音、维持公正调查。

林智坚星期二出席另一场记者会时被媒体问及台大正在召开的记者会，林智坚先是问“他的说明是什么？”

随后媒体追问他会不会觉得被台大突袭，林智坚回应称，先前他曾对学伦会提出希望苏宏达回避，毕竟苏曾定调此案为“丑闻”，媒体也有大篇幅报道，他表示不理解台大这么大动作召开记者会的实质内容是什么，待台大记者会结束后，竞选总部会有正式回复。

2008年前林智坚是民进党立法院党总召集人柯建铭的特别助理，取得中华大学硕士学位隔年便当选新竹市议员，2014年更当选新竹市长，连任迄今。不过，他任期未满被民进党提名参选年底的桃园市长。

7月初，林智坚因中华大学和台大的两篇硕士论文涉嫌抄袭，导致形象大伤。随后，他又因过去执政的新竹市棒球场工程问题，被外界质疑执政能力。