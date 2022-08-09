海南新增471例冠病感染者 疫情仍在快速发展上升期

中国大陆星期一（8月8日）报告新增本土冠病感染者828例，其中疫情最为严重的海南省有471例，疫情仍在快速发展上升期。

据中国国家卫健委网站消息，8月8日报告新增本土确诊病例350例，其中海南300例仍为最多；新增本土无症状感染者478例，其中海南171例，新疆146例。

海南的新增感染者仍集中在三亚，据海南省卫健委消息，三亚市8日新增本土确诊病例234例和145例本土无症状感染者。

8月1日0时至8月8日24时，海南本轮疫情已累计报告本土确诊病例1282例。

海南本轮疫情已扩散到全省13个市县，海南官方星期一宣布，向全省发出决战疫情总动员和冲锋令，并定下8月12日前实现社会面清零的目标。

据《海南日报》报道，中共海南省委书记、省委应对冠病疫情工作领导小组组长沈晓明8月8日在省委应对疫情工作领导小组会议上说，海南省疫情当前仍处在上升发展期，防控形势复杂严峻，但有利因素也正在累积。

他指出，省委、省政府决定向全省发出决战疫情的总动员和冲锋令，要求各级各部门和干部群众克服一切困难，8月12日前实现社会面清零。

另据环球网报道，海南省卫健委党委书记、主任周长强称，海南疫情还处于快速发展的上升期，这应该是海南自疫情发生以来“最具挑战性的一场硬仗”。

他也提到，从2020年疫情发生以来，海南处理过几起疫情，特别是今年4月、7月成功处理了三亚和海口疫情，一定程度上会导致麻痹或盲目自信的心态，在流调、核酸检测、医疗救治等存在很多短板和弱项。