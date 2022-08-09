台官员：两岸电子业是“你中有我，我中有你”关系

在台海局势紧张之际，台湾财政部统计处长蔡美娜认为，与此前三次台海危机不同的是，两岸如今在电子业高度互赖，是“你中有我，我中有你”密切关系。

综合《联合报》、中央社、彭博社等报道，台湾财政部星期一（8月8日）召开线上记者会，公布7月台湾海关进出口贸易初步统计。有媒体询问中国大陆在台海军演对台湾进出口的影响，蔡美娜回应，两岸政治情势基本上很难量化评估；同时，大陆对台湾的针对性措施，实施时间是否将延长、范围是否扩大，都是未知数。

蔡美娜指出，大陆每一个动作都可能牵动美国、大陆，以及台湾三方反应，因此后续效应的推演相当复杂。但如果参照第三次台海危机的经验，台湾跨五个季度的出口年增率介于一成至两成之间，对大陆与香港也无特殊变化。她进一步说，出口表现反映的是全球有效需求，未因两岸紧张情势而有太大影响。

蔡美娜此番表态之际，北京与台北的关系依旧紧张，美国众议院议长佩洛西早前争议性访台后，大陆上周对台湾部分鱼类、水果进口以及天然砂出口实施贸易限制。

蔡美娜也在记者会上说，当前两岸电子行业彼此高度依赖，台湾是大陆最大的积体电路进口来源地。因此，由于经济关系彼此高度依赖，预计大陆对台湾企业实施更严厉经济制裁的可能性非常低。

“我们是中国大陆最大进口市场，占他们本土进口比重9.3%，他们的积体电路最大进口来源是台湾，比重是35.9%，两岸电子是高度互赖，供应链是你中有我，我中有你。”

台湾星期一公布的贸易数据强于预期，7月出口同比攀升14.2%，比接受彭博调查的经济学家最乐观的预期还要高。总体出口额达到433亿美元，为有记录以来的第二高。

蔡美娜认为，台湾的总体出口8月份可能攀升8%至12%，除非航运通道受到重大干扰，或是北京方面出台新的贸易举措。