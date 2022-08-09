百度获批在中国两城市提供有偿全无人驾驶网约车服务

搜索引擎巨头百度星期一（8月8日）说，已获得中国两个城市的批准，可以向乘客提供全无人驾驶网约车有偿服务，这些网约车没有司机或安全人员。

据《华尔街日报》报道，百度是首家获得此类许可的中国公司。该公司在一份声明中说，将在武汉指定的13平方公里（5平方英里）范围内从早上9时到下午5时提供这项服务，并在重庆的30平方公里范围内从早上9时半到下午4时半提供此服务。

全球自动驾驶公司都在寻求将自家技术转化为面向公众的业务，并开始制定盈利计划。通用汽车公司旗下Cruise LLC今年6月获得了一项许可，可以在旧金山晚上10时至早上6时这个时段提供收费的纯无人驾驶出行服务。今年3月，Alphabet子公司、谷歌的姐妹公司Waymo LCC也开始在旧金山部署无人驾驶汽车。这些车辆都是免费使用，而且只对其员工开放。

据报道，自地方政府在2020年开始允许无人驾驶测试以来，中国企业一直在追赶美国的先行者。中国有十几个城市设立了试点区，供企业在公共道路上测试自动驾驶车辆。

中国的监管机构虽然渴望在尖端技术方面取得领先地位，但对允许企业向公众推出无人驾驶网约车服务一直持谨慎态度，主要是出于安全考虑。

百度智能驾驶事业群副总裁魏东说，发放许可证凸显出中国监管机构正在放宽政策限制，他们已经建立了一些基本规则来管理这项新业务。

上个月，百度和竞争对手小马智行获得了许可，在北京一块60平方公里的区域，它们可以在公共道路上开展商业化的自动驾驶出行服务，无需在驾驶座配备司机，但仍然需要在副驾座位上配备一名安全人员。小马智行得到日本丰田汽车公司支持。

一些乘客可能会对乘坐完全没有操作人员在场的自动驾驶汽车感到犹豫。曾坐过百度自动驾驶出租车的北京电子商务工作者金建兵说，一旦有了这项新服务，他会很兴奋地尝试，但不会在与家人出行时使用它。

魏东也说，百度计划第四季度把在中国的无人驾驶出租车车队规模扩大一倍，达到600辆以上。他还说，目前每两辆服务中的无人驾驶出租车，百度就有一名工作人员进行远程监控。

百度表示，新服务将使用该公司电动SUV——Apollo Moon，该车售价约为7.1万美元（约9.79万新元）。百度称，计划首先在上述两个城市各增加五辆汽车用于新服务。

该公司上个月发布了一款带有可拆卸方向盘的汽车，并计划在2023年用于无人驾驶出租车服务。魏东表示，这种未来车型的售价约是Apollo Moon的一半，将帮助百度更快地实现收支平衡。

中国第一套关于自动驾驶的管理条例于8月1日在深圳开始生效。该市要求完全无人驾驶的汽车只能在指定区域行驶，而且这种汽车的服务运营商将对交通事故和交通安全违法行为负责。