叶刘淑仪称香港考虑对大陆购房者免征双倍印花税

香港行政会议召集人叶刘淑仪称，香港考虑对中国大陆购房者免征双倍印花税，以提振经济并逆转人才外流的趋势。

据彭博社报道，叶刘淑仪星期二（8月9日）在接受彭博电视台采访时说，“大陆的专业人士一直呼吁，应该在他们获得居留权之前就免除其双倍印花税”。她表示，这都是一系列正在考虑的措施，“这确实也是政府可以考虑的事情”。

根据香港过去十年为降低房价而采取的措施，购买任何住宅物业的外国买家都需要支付30%的税。免征双倍印花税可能会将其税率降至15%。据报道，在叶刘淑仪发表以上评论后，香港地产商新世界发展和恒基地产的股价升逾4%。

不过，据香港特区政府网星期二下午1时发布的新闻公报，香港财政司司长办公室发言人回应媒体查询时说：“针对有报道指政府考虑放宽物业印花税，政府澄清，没有相关讨论，并明确指出没有任何相关计划。”

彭博行业研究分析师Patrick Wong说，如果政府免征大陆买家的双倍印花税，香港的豪宅销售将得到提振。大陆买家是香港豪宅的主要买家。

另一方面，叶刘淑仪接受彭博电视台采访时也提到，在11月前取消入境旅客在酒店隔离的要求有利香港，届时香港预定将举行全球银行业峰会和橄榄球比赛。

“这是一个非常可期的目标——我们都希望我们能做到，但一切都必须依赖基于数据的科学方法，我们必须为其他可能发生的情况做好准备。”

香港特首李家超星期一（8日）宣布，进一步放宽对海外入境人士的检疫要求，从本星期五（12日）开始，海外及台湾人士抵港后，现行的七天酒店隔离检疫期将缩短为三天，随后进行四天的家居医学监察。

据报道，尽管这一举措受到了商业团体和分析师的欢迎，但由于与香港竞争的金融中心已经开放了边界，有人认为此举还不够。