瑞幸二季度收入增七成 门店数量净增615家

经历财务造假危机、重组管理层后，中国连锁咖啡品牌瑞幸咖啡逐步走出阴霾。8月8日美股盘前，瑞幸咖啡公布了2022年二季报，当季收入同比增长72.4%，至32.99亿元（人民币，下同，约6.73亿新元）；自营店与加盟店双双增长，门店数量达到7195家。

据财新网报道，瑞幸咖啡在二季度净亏损1.15亿元，而上年同期盈利0.21亿元。净亏损主要由于包含了一笔2.77亿元的为股东诉讼当事人留出的准备金。剥离股权激励费用、准备金等因素后，Non-GAAP（非美国会计准则）口径下，瑞幸二季度实现净盈利，净利润为2.68亿元，同比增长了约190%。

瑞幸于2022年一季度实现史上首次经营性盈利，二季度延续了这一态势，当季营业利润达到2.42亿元，上年同期亏损0.48亿元。

瑞幸通过加盟模式继续快速扩张，二季度净增加门店615家，截至二季度末共有7195家门店，比星巴克在中国的门店约多出1400家，成为中国门店数量最多的连锁咖啡品牌。其中，约七成为自营店，其余为加盟店。

财报电话会上，瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一说，自营门店集中的一二线城市咖啡市场更为成熟，门店选址点位多，市场空间大，规模化后可以快速摊薄管理成本；低线城市咖啡市场处于起步阶段，管理和选址的难度较高，需要借助加盟商的本地优势，两种模式高度互补。

二季度，瑞幸通过加盟店进入了11个新的低线城市，通过自营店进入了三个新的低线城市。郭谨一认为，符合瑞幸要求的位置依然非常多，市场空间远没有饱和，随着咖啡消费的普及，开店数量的天花板依然在升高，未来公司将保持合理的开店节奏和一致的开店标准，加密一二线城市的布局，在低线城市快速下沉。

从收入贡献来看，二季度自营店收入同比增长52%，同店销售增长了41.2%；加盟店同比增长178%，贡献了7.78亿的收入，占比接近四分之一，其中5亿元收入来自销售原材料至加盟商。作为对比，星巴克中国二季度的收入同比减少了40%，同店销售额下降了44%。

疫情持续影响餐饮业。4月和5月，瑞幸平均每天有900家门店处于闭店状态，6月，这一数量减少至152家；疫情管控措施也给供应链和仓库体系带来挑战。不过，疫情下部分城市禁止堂食的规定对瑞幸的影响相对较小，因其以自提为主。