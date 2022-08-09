港百年茶店莲香楼不敌疫情结业

香港百年老式茶店“莲香楼”因敌不过冠病疫情，在星期一（8月8日）结束营业，但许多受影响员工并不知情，并指莲香楼自4月起拖欠薪金。

莲香楼是莲香饮食集团的特许经营加盟商。莲香饮食集团星期二（9日）早上在面簿上宣布，莲香楼和另一个特许经营加盟商“莲香栈”在星期一正式结束营业，但集团旗下的“莲香居”餐馆则继续营业。

据香港01报道，位于中环区的莲香楼门外贴出的告示称：“由于疫情关系本店经营不善，感谢各街坊支持，有缘再会”。莲香楼经理余先生无奈地说，他是透过社交媒体才得知结业一事，并称一群店员被拖欠了数个月的工资，也说会将到劳工处求助。

东网则报道，多名员工事前并不知情，星期二早上返回莲香楼取回个人物品时声称，莲香楼自4月起拖欠薪金。消息人士透露，莲香楼有约20名员工，估计共拖欠薪金约80至100万港元（14万至17万新元）。

莲香楼字号已有过百年的历史，1889年开业，前身是广州城西一家主要制作及售卖糕点的店铺。莲香楼原名“连香楼”，后来因为莲蓉制作出色，深获当时为翰林学士的陈如岳欣赏，并改名为“莲香楼”。

莲香楼被有广州“茶楼王”之称的谭新义收购后，茶楼业务急速发展，1918年在香港开设分店，经多番搬迁后，于1996年迁到现址。

2019年2月，由于租约完结，东主颜氏家族打算将莲香楼结业，之后才另觅新地点重开，但后来有店员打算合资接手，“莲香楼”也易名为“莲香茶室”，继续于原址营运，不设晚市。

在店员接手后，莲香茶室遇上社会运动，并受到冠病疫情的影响，无法继续营运。颜氏家族在2020年决定再次接管酒楼，名字也改回成“莲香楼”。