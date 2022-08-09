美军事专家推演模拟中美在台海开战 发现美台即便获胜也损失巨大

就在中国大陆上周环绕台湾进行大规模军演之际，一些美国军事专家也在华盛顿忙着对中美因台湾问题最终开战进行推演模拟，不过目前来看这一情形完全属于假设。

在距离美国白宫不远的一栋写字楼，这场非官方的军事推演假设大陆2026年出手攻打台湾，美国军方做出回应。尽管是站在美国角度推演，他们发现即便美国和台湾获胜，也会付出巨大代价。

彭博社引述美国战略和国际问题研究中心高级顾问坎西安（Mark Cancian）说：“结果显示，在大多数（但非全部）情景下，台湾可以击退大陆攻台......但是，台湾的基础设施与经济以及驻太平洋的美军将付出非常高的代价。”

据彭博社报道，这些推演活动将持续到9月。美国的退役将领和海军军官以及前五角大楼官员如同棋手一般，与CSIS智库的分析师伏案推演，推演模拟结果将于12月公布。

曾担任白宫国防预算分析师、也是退役美国海军陆战队队员的坎西安说，在目前推演的22轮游戏中，有18轮中国导弹击沉了美国和日本的大部分水面舰队，并摧毁了“数百架地面上的飞机”。他接着说：“然而，盟军的海空两军予猛烈回击中国的两栖和水面舰队，最终击沉约150艘船只” 。

坎西安分析说：“美国之所以损失惨重，是无法在近距离行动前组织系统性行动，破坏中国防御。”

他也说：“美国在取得空中或海上优势前，必须派军攻击中国舰队，特别是两栖舰艇......为了弄清楚损失规模，在我们上次的推演中，美国四周内损失900多架战斗机或攻击机，约占海军和空军的一半库存。”

同时，坎西安认为，中国的导弹“只要还有库存就有极大破坏性”，因此携有远程导弹的美国潜艇和轰炸机“尤为重要”。

“对台湾而言，反舰导弹很重要，水面舰艇和飞机则略微逊色。只要中国（大陆）拥有远程导弹，水面舰艇就很难幸存。”

到目前为止，推演模拟活动未估算伤亡人数，也未评估中美爆发这一冲突会造成的经济影响。