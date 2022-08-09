四川泸州调查“让病人长期留下来”医院营销方案

四川泸州一家医院的会议PPT目录中，出现“怎么让病人长期留下来、给我们排队交钱”的内容引起争议，泸州市卫健委星期二（8月9日）称，涉事医院资质不存在问题，已成立调查组前往医院调查网传内容的情况。

据澎湃新闻报道，网传视频显示，疑似泸州富康医院2022年营销方案探讨会议中，一则PPT中出现了“怎么让病人长期留下来”“怎么让病人给我们排队交钱”等字样。视频经网络传播后，迅速引起关注。

泸州富康医院一名工作人员星期二说，PPT上的文字内容属实，但讲述主要是围绕“作为民营医院如何提高服务质量”展开。

这名工作人员补充说，“当时我们开会的内容，和你们看到的文字内容确确实实是两回事”，“怎么让病人长期留下来”指的是提高医疗服务质量和服务意识，这样一来病人痊愈之后再患病就会来到该医院就诊，“让病人有一种家的感觉”；“怎么让病人排队交钱”，指的是许多优秀三甲医院因医疗服务过硬，都有病人慕名前去排长队看病的情况，要提高医疗服务质量，争取赢得病人良好的口碑。

医院方面还说，PPT由新来的员工负责制作，该员工对PPT制作不熟练，造成了词不达意的情况。工作人员称，“开会的时候我们没有发现有什么问题，后来看到图片被发到抖音再配上引导性的文字之后，我们才意识到这些内容可能引起误解。”

《新京报》也引述医院工作人员的回应报道称，相关内容被网友误解，“领导是想强调优质的服务，好的服务才能得到好的评价，留住病人。”

中国媒体“极目新闻”就事件发表评论说，医院终究不是生意场，如果医院、医生开会，就是赤裸裸地谈钱，公众在情感上是很难接受的。治病救人，符合规定的收费，没有人会说什么，但如果只将赚钱营收，提高利润作为追求的目标，就丧失了为人民健康而奋斗的初心使命。

对于涉事医院称这是误会、新员工制作的PPT词不达意，评论说，听其言、观其行、最终还是要观后效，希望当地卫健委不但要将措辞不当的事了解清楚，还切实地调查一下医院的运营管理状况，是否将“创收”当“绩效”，是否有追求“利润”最大化的倾向，是否将维护民众健康与社会效益放在第一位。