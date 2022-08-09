浙江一地生三孩每月拟补贴千元人民币 

中国浙江省温州市龙湾区谋划促进生育方案，对多孩家庭进行补贴，三孩每月每孩发放1000元（人民币，下同，约204新元）育儿补贴金，直至三周岁。

据每日经济新闻报道，浙江省温州市龙湾区政府网站星期一（8月8日）发布消息，温州市龙湾区卫生健康局在7月6日答复区政协委员张冬梅《关于完善适龄青年生育政策配套措施的提案》称，龙湾区谋划二孩每月每孩发放500元育儿补贴金，三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金，直至三周岁。

龙湾区卫生健康局在答复中说，龙称湾区加快“浙有善育”建设，谋划《龙湾区加快建设育儿友好型社会 促进人口长期均衡发展实施方案》，到2025年，生育养育保障体系完善健全，育儿友好型社会基本形成，总和生育率稳步上升。

龙湾区卫生健康局列举的上述实施方案相关内容包括：出台育儿补贴发放规范性文件，对符合条件的二孩、三孩户籍家庭发放育儿补贴；积极探索二孩、三孩家庭个税差异化政策，落实三岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除。

回复还提到，对全面两孩政策实施前的农村部分独生子女家庭和二女户家庭继续实施现行奖励扶助政策，对符合条件的计划生育特殊家庭继续实施现行的特别扶助政策，并根据经济社会发展水平等因素，动态调整扶助标准。

面对生育率下跌问题，中国多地已出台延长产假、生育假等政策鼓励生育，并陆续在公共政策方面对三孩家庭给予优待，比如针对多孩家庭推出购房优惠政策等。