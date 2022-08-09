河北廊坊取消户籍社保等房产限购条件

曾数次传出取消限购又“辟谣”的河北省廊坊市，正式取消户籍、社保（个税）等限制性购房条件。

据《北京日报》8月9日报道，廊坊市近日公布的《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示，廊坊优化调整住房限购、限售政策。取消户籍、社保（个税）等方面不适应当前房地产市场形势的限制性购房资格条件。对招才引智高端人才、招商引资企业高管、北京非首都功能疏解随迁人员购买首套时，按照本地户籍对待。

同时，对“北三县”（燕郊、大厂、香河）和环雄安新区周边县（市）等重点区域，取消非本地户籍居民家庭的住房限售年限要求。

廊坊市今年6月17日曾在政府官网公布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条政策措施》。不过当时第一条措施并未对外公布，而是显示“略”，并未提及取消限购限售。

其他五条政策措施包括，进一步降低住房公积金贷款首付比例，缴存职工使用住房公积金贷款购买家庭首套自住住房的，首付款比例不低于20%；对引进的高端人才，各地可结合实际，在其购买首套自住住房时给予补贴，并提高住房公积金最高贷款额度等。

据报道，环京楼市在2016年非常火热，不到一年时间，包括廊坊在内的环京区域房价基本翻倍，燕郊新房单价达到4万元（人民币，下同，约8162新元）以上，大厂3万元以上，固安2.5万元以上。

廊坊从2017年开始限购，要求非本地户籍购房需要三年连续社保或个税。北京购房人群大幅减少，市场成交规模急速回落。

另据第一财经报道，业内分析人士认为，此次廊坊正式取消限售限购，能有效激活市场，为下半年其他类似的城市放松楼市政策提供导向，同时也有望盘活二手房市场交易。对周边城市比如唐山、衡水、承德等环京城市的楼市政策，同样具有很大的启发性。

对于主打北京客户的燕郊来说，则有分析人士认为，燕郊市场的核心制约因素并非限购，也不在于首付降低10%能唤醒多大的需求量，燕郊的核心问题是要解决京津冀一体化的整体发展问题，打通燕郊和北京的通勤瓶颈，提升公共服务标准。