海南分类分批安排符合条件滞留旅客返程

中国海南官方决定从星期二（8月9日）起，分类分批安排符合条件的滞留旅客返程。

据中国央视新闻报道，在无疫情的市县区，旅客所在旅行团队或入住酒店近七天内没有阳性感染者；或近三天内未出现发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等临床症状的散客，可凭48小时两次（每天一次）核酸阴性证明返程。

在低风险区，旅客所在旅行团队或入住酒店七天内没有阳性感染者；或近三天内未出现发热、干咳、嗅觉丧失、肌肉酸痛等临床症状的散客，可凭72小时三次（每天一次）核酸阴性证明返程。

中高风险区则需要先降至低风险区后，才能执行低风险区规定。

海南官方会优先安排具有医疗需要、老年人、儿童、孕妇等特殊人群及其陪护人员返程。

滞留地市县政府将统一安排将旅客从滞留地点闭环送至机场等地点，由民航等部门安排运力保障返程，并由目的地政府负责对返程人员实施点对点闭环接回。

阳性感染者、密切接触者和密接的密接，以及滞留在中高风险区的旅客，暂时不能返程。

这项安排自8月9日从三亚开始。

海南在8月已累计通报1899起阳性感染个案，其中1314起为确诊病例，其余的585例为无症状感染者。

单是星期二截至中午12时，海南新增32起本土确诊病例和八名本土无症状感染者，其中疫情重灾区三亚新增10例确诊病例和两名无症状感染者。