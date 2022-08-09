马朝旭：根本不存在“海峡中线”

美国众议院议长佩洛西上周旋风访台后，掀起的台海危机延烧至今。中国外交部副部长马朝旭明确指出，威胁台海和平稳定的是美国，并强调台湾是中国领土的一部分，“根本不存在什么‘海峡中线’”。

中国外交部副部长马朝旭星期二（8月9日）接受中国央视和中国国际电视台（CGTN）采访，就佩洛西到访台湾一事答记者问时作出上述表示。

马朝旭说，中国军队在台湾附近海域开展军事演训活动，旨在维护中国的神圣主权和领土完整。“美国及其盟友经常到中国周边海域耀武扬威，挑衅滋事。美方每年搞的军演就达上百次。过度反应、升级局势的帽子他们戴最合适。”

自从佩洛西上星期二（2日）到访台湾后，近来飞越海峡中线的大陆军机骤增。台湾国防部星期一（8日）公布，截至当天傍晚5时，他们发现了39架次的大陆军机，其中逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南空域有21架次。

马朝旭也说，事实一再证明，美国是台海和平的最大破坏者，是地区稳定的最大麻烦制造者。如果国际社会任由美国胡作非为，《联合国宪章》将成为一纸空文，丛林法则将大行其道，受害的将是广大发展中国家。

“中国人民不信邪、不怕鬼，捍卫核心利益坚定不移。我们要正告美方，不要轻举妄动，不要一条道走到黑，趁早打消‘以台制华’的念头，老老实实回到一个中国原则和中美三个联合公报上来，为中美关系稳定发展多做正事、实事。”

对于美国指中国在台海展开的军演行动，就像俄罗斯入侵乌克兰一样，马朝旭回应说，台湾问题完全是中国内政，“与乌克兰问题完全是两回事”。

他并提到，据不完全统计，从二战结束到2001年，世界上153个地区发生248次武装冲突，其中美国发起201场。2001年以来，美国发动战争和军事行动造成超过80万人死亡，数千万人流离失所。“美国为维护自己的霸权发动了那么多场非法战争，杀害了那么多无辜平民，现在又公然跑到台海制造事端，我们能允许吗？”