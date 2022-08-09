台外长指中国大陆企图通过演习改变台海现状

台湾外长吴钊燮指中国大陆想通过在台湾周边海域展开的演习，企图改变台湾海峡及区域现状，借机操演“侵台行动剧本”，并警告大陆军演所针对的已经不局限于台湾。

据台湾外交部官网发布的致词稿，吴钊燮星期二（8月2日）在记者会上指责中国大陆在台湾周边区域进行军演，不仅在演习区的划定上，严重侵犯台湾在国际法上所享有的权利，也阻碍了印太地区最繁忙海空航道之一的正常运作，严重影响全球的航运及贸易，破坏区域的和平与安全。他指中国大陆的行为极其不负责任，台湾政府表达严厉谴责。

吴钊燮称，中国大陆此次进行的大规模军演，是毫无理由的借机挑衅，中国大陆对台的军事威胁已存在多年，是客观事实，美国众议院议长佩洛西访台只是中国大陆的借口。

他指，中国大陆企图将台湾海峡内海化，否定台海是国际水道的现状，以影响国际社会在台海的海、空自由航行的权利。他说：“这次更以具体行动破坏长久以来台海中线的默契，并企图在演习后将之常态化，以破坏台海两岸长久的现状。”

他指责中国大陆“借机操演大陆长期以来所准备的侵台行动剧本”，除了动员大批机舰、导弹射击之外，还搭配网络攻击、假讯息攻击、经济胁迫等，企图威吓扰乱台湾的民心士气，并说中国大陆导弹试射的范围，很明显想要吓阻其他国家介入大陆攻台的意图。

吴钊燮认为，中国大陆演习的真正意图，是在改变台海及区域现状，而且已经为整体区域安全带来极不稳定的因素。

他提到，台湾有权利与其他国家进行交往，和透过国际参与对国际社会作出贡献，台湾人民也有权透过民主制度表达其意志，中国大陆无权干涉也不能改变。他强调，台湾政府一向秉持“四个坚持”来应处两岸关系，即“坚持自由民主的宪政体制”“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”“坚持主权不容侵犯併吞”，以及“坚持台湾的前途，必须遵循台湾人民的意志”。

吴钊燮还提醒外界，中国大陆的军演目前虽然看似只针对台湾，但观察大陆在全球各地的作为及企图，大陆现已一步一步要将东海、台海及南中国海连成一线，使其成为中国大陆的内海；今年5月，大陆还推动与所罗门群岛和更多太平洋国家签署安全协议，显示大陆正在太平洋建立战略据点；威权主义的扩张也正在东南亚、南亚、非洲及拉美区域延伸中。目前大陆对台的作为与手段，只是找到借口，但“大陆野心绝不会止于台湾，所造成之损害也不会仅止于台湾”。

他还称，在大陆进行这次军演的过程中，台湾人民、社会、军队与政府都展现了韧性和信心，并且沉着应对。对台湾人而言，“自由民主的价值存在于我们的DNA，没有人可以夺走”。台湾将继续坚持自由民主的生活方式，以坚定的信心与作为，捍卫台湾主权，以及安定繁荣的生活。

他呼吁国际社会采取行动，“共同扼制大陆不负责任的对台恫吓及野心勃勃的对外扩张，共同维护印太区域的自由开放与稳定繁荣”。