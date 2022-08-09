中国外交部：中国在自己领土周边海域军演公开透明

对于台海局势持续僵持，中国外交部强调，中国在自己领土的周边海域展开正常的军事演训活动，公开透明专业。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌星期二（8月9日）主持例行记者会。有记者在会上向汪文斌提问了几个围绕台海的问题，其中包括台湾外长吴钊燮称中国大陆利用美国众议院议长佩洛西访台来演练是对台战争和入侵，以及解放军星期二宣布将举行新的多轮军演，这些军演会持续多久？同时，这是否意味着新的军演可能会成为常态？

汪文斌首先回应有关佩洛西的问题。他表示，大陆针对佩洛西“窜访”台湾的反制措施完全是正当合理合法的，既是对挑衅者的警示，也是对“台独”势力的惩戒。

他接着指出，台湾民进党和“台独”顽固分子颠倒黑白，混淆视听，再次暴露了其“谋独”分裂的本质。

据台湾外交部官网发布的致词稿，吴钊燮星期二在记者会上指大陆想通过在台湾周边海域展开的演习，企图改变台湾海峡及区域现状，借机操演“侵台行动剧本”。

汪文斌也在记者会上说，无论民进党和“台独”势力打“美国牌”或是什么别的牌，都挽救不了“台独”势力失败的命运。其挑衅和谎言行径如同蚍蜉撼树，只会加速其自取灭亡。

汪文斌重申大陆在自己领土的周边海域开展正常的军事演训活动，公开透明专业。他说，相关部门已及时发布了公告，“这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例，是对挑衅者的警示，也是中方维护国家主权和领土完整的正当之举”。