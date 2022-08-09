台海关系紧张 保险公司对台湾避而远之

专家指出，自从美国众议院议长佩洛西访问台湾以来，台海紧张局势不断加剧，这使得企业近日来几乎不可能获得保险以覆盖台海冲突可能带来的损失。

据美国《华尔街日报》报道，保险公司避免承保覆盖涉台政治风险的新保单。佩洛西上周旋风访台后，解放军就宣布从8月4日至7日进行“锁台”军演。

Lloyd's List Intelligence的数据显示，上星期五（8月5日）在台湾周围航行的船只数量远远低于往常，从过去一周的平均每天240艘下降到寥寥几艘。

“过去一周，随着这些事件的发生，形势真的变得严峻起来”，保险经纪公司达信（Marsh）专门负责政治风险的董事总经理Stephen Kay说。“不幸的是，除非有人已经购买了（保险），否则至少在尘埃有所落定之前，他们将无法获得保险。”

据报道，政治风险保险是一种相对小众的产品，覆盖其他保险不会涉及的风险，出现某些引人关注的情况时予以理赔：如某设施被导弹破坏，或是封锁导致产品无法运输。保单可能会有数年期限，保险公司不能取消。

俄罗斯2月份入侵邻国乌克兰，使得在台湾开展业务的公司保险需求上升。台湾与大陆的关系也相当紧张。

直到最近，台湾在传统上一直被外界认为是安全的商业场所，发生政治暴力和其他类似问题的风险都很低。但最近几个月来，在两岸局势日益紧张的情况下，人们对政治风险保险的兴趣日益升温。本周，眼见大陆解放军从台湾附近水域发射导弹，保险已很难买到。

《华尔街日报》引述Stephen Kay说，承保额非常小的（比如2000万美元）仍然可以花钱买到，但直到最近在台湾还很容易拿到的较大保单已经没有了。

他说，他不得不在上星期五（5日）上午拒绝了一个客户，这是一家西方跨国银行，为一个风力发电场寻求6000万美元的保险。上周，一个机构投资者要求获得约10亿美元的保险。“这已经不可能了。”

保险公司中汇集团的政治风险和信贷全球负责人Dan Riordan说，许多保险公司不愿承接新的台湾相关业务。

保险业的一句老生常谈是，房子已经着火就不能买火险了。Riordan说，虽然台湾的情况还算不上着了火，但就像是有人拿着火柴到处跑。

保险经纪公司WTW的美洲政治风险产品负责人Laura Burns说，最近的事件给企业带来了关于地缘政治动荡的明确教训。她说，更多的企业已经意识到，他们需要为自己的风险敞口建模，并考虑更多的风险管理和缓解方案，她还说，并非每个企业都及时意识到了这一点。

“有一大批人处于非常有利的地位，他们可以告诉董事会和高管，他们已经很有远见地买了这个，可以高枕无忧.....。不幸的是，并非人人如此。”