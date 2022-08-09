中国网信办整治虚拟货币炒作 查处1.2万违规帐号

中国官方持续加强虚拟货币领域整顿，国家网信办称集中整治涉虚拟货币炒作乱象，已查处1.2万个违规帐号，清理违规信息5.1万余条。

中国网信网星期二（8月9日）发布公告称，与虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受到投资虚拟货币可获高额报酬等虚假宣传迷惑，盲目参与相关交易活动，造成财产损失。

公告说，国家网信办今年以来出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。其中，微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

公告还称，国家网信办依法关闭打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的989个微博、贴吧账号和微信公众号；指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。

同时，国家网信办会同相关部门依法关闭专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台。

网信办强调，将继续和相关部门合作加强打击与虚拟货币相关的非法金融活动，呼吁网民不要参与虚拟货币交易炒作，防止个人财产受损。

中国从去年起大力整顿虚拟货币领域，遍及挖矿、交易等层面；官方也定调虚拟货币是一种特定虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。