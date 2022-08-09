曹兴诚否认会将30亿新台币直接捐给台湾军方

台湾联华电子创办人、前董事长曹兴诚早前宣布捐30亿元（新台币，下同，约1.38亿新元）加强台湾防务，但他于星期二（8月9日）受访时强调，这笔巨款不是直接捐给台湾军方，而是不公开地捐给符合他五个目标的对象。

这五个目标分别是：推动台湾全民国防教育，提振民心士气；研究并出版反制大陆对台认知作战专书及各类影音创作；办理揭露大陆对台威慑、统战渗透相关活动；开发辨识或追踪溯源反制境外敌对势力对台散布争议信息；开发反制大陆对台网攻及骇侵活动。

曹兴诚星期二做客台湾资深媒体人黄暐瀚主持的广播节目“POP撞新闻”。他也在节目上说，自从上星期五（8月5日）宣布捐出30亿元后，就对自身安全感到担忧：“有朋友传（信息）给我看，那个大陆说你是‘台独’，后面留言小粉红一路打打杀杀......很多人容易被仇恨、暴力影响。”

尽管主持人黄暐瀚认为那些“喊打喊杀”的网民都来自大陆，但曹兴诚不排除台湾也有许多人对他有敌意。他并说：“我现在出来呼吁大家，要加强心理战、认知战。台湾确实有很多人没有作出犯法的行为，但言行相当地可怕。”曹兴诚上节目时身穿防弹衣，以及带着一副防弹钢盔。

美国众议院议长佩洛西上周不顾北京反对闪电访台后，大陆解放军8月4日起展开围台军演，曹兴诚8月5日宣布捐出30亿元，协助加强台湾防务，希望唤醒台湾人不贪财、不怕死，为维护自由、民主、人权而起来战斗。

曹兴诚当时说，他的30亿元捐款用于备置武器无大意义，但他认为现在台湾国防的弱点，不在武器装备，而在认知和士气方面的不足。他希望捐款可以填补一些这方面的空缺，并希望抛砖引玉，唤醒大家在认知战、心理战和舆论战等方面加强战备。

据中新社报道，大陆国台办发言人马晓光5日答记者问时指曹言行歪曲事实，抹黑大陆，代表不了台湾工商界和广大民众，注定枉费心机。

马晓光也强调，大陆为捍卫国家主权和领土完整所采取的一切必要行动，针对的是台独分裂活动和外部势力干涉，绝非针对台湾同胞，目的是从根本上维护两岸同胞切身利益和中华民族整体利益。

