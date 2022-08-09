芯片业反腐风暴续刮 “大基金”管理公司三高管被查

中国芯片产业又有三名高管被调查。多家媒体星期二引述中共中央纪委国家监委消息报道，负责管理“国家芯片大基金”的华芯投资管理公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法；投资二部原总经理刘洋涉嫌严重违法，均被调查。

自此，今年7月以来，国家芯片大基金相关高管已有六人涉嫌严重违纪或违法被带走调查。

华芯投资管理公司由中国国家开发银行全资子公司国开金融出资45%，是俗称“国家芯片大基金”的国家集成电路产业投资基金的唯一管理人。

今年7月14日，华芯投资原总裁路军，以及大基金子基金深圳鸿泰基金合伙人王文忠同日被带走，大基金总经理丁文武则在7月下旬因涉嫌严重违纪违法被调查。

在最新公布被调查的三名华芯投资高管与前高管中，负责大基金材料设备类投资并兼任十多家半导体企业董事的杨征帆，也是在7月底带走，但他是到今天才证实被调查。

据中国财新网了解，曾负责大基金的芯片设计类投资的刘洋则是在上星期（8月2日）被带走。刘洋从大基金离职之后，曾在市场化投资机构武岳峰资本短暂任职。芯片大基金曾经投资武岳峰资本。

刘洋不是中共党员，经国家监委指定管辖，目前正接受北京市监委监察调查。

杜洋是在8月8日被带走，他此前是华芯投资的投资总监和上海分公司经理，和路军共事多年。