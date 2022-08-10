美指控中国最大电缆制造商违反出口管制规定

美国星期二（8月9日）对中国最大的电线电缆制造商提出行政指控，称其违反了美国的出口管制，帮助电信公司中兴通讯向伊朗提供限制性技术。

《华尔街日报》报道，根据美国商务部一个部门的一封指控信，中国江苏省的远东电缆有限公司与中兴通讯签订了一份合同，试图掩盖该电信公司与伊朗的业务，该业务依赖于美国原产的路由器和微处理器。

对远东电缆的指控可以追溯到美国当局在2012年对中兴通讯展开的调查。中兴通讯在2017年与联邦检察官和商务部达成了一系列和解，根据这些和解，中兴通讯承认违反美国的出口管制规定和对伊朗的制裁。

正是在那次调查期间，远东电缆开始扮演当局所说的“中间人”为中兴通讯工作，这本质上是充当另一家公司的替身公司，以规避出口管制规定。

2013年和2014年与中兴通讯和伊朗的电信公司签订的合同允许远东电缆向中兴通讯在伊朗的客户提供美国技术，同时掩盖中兴通讯在交易中的作用。美国商务部说，这种安排一直持续到2016年初。

据报道，星期二的指控由美国商务部下属的工业和安全局提出，该局负责监督旨在防止外国对手获得美国敏感技术的法规。工业和安全局的领导人已经承诺，针对中国和俄罗斯等对手造成的国家安全担忧，将加强对出口管制规定的执行力度。

中兴通讯与美国司法部的和解协议今年早些时候结束。但该公司仍需接受美国商务部的额外监督。

