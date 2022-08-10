港媒：中共江苏省委秘书长潘贤掌任国台办副主任

据港媒消息，中共江苏省委常委、秘书长潘贤掌担任国台办副主任。今年50岁的潘贤掌是福建泉州人，出身政坛闽系，能讲流利闽南话，熟悉经济工作，消息指，相信他是接替升任退役军人事务部部长的裴金佳。消息还称，国台办之前两名出身福建的副主任都晋升为正部级，潘贤掌具备年龄等优势，相信仕途还有上升空间。

根据《星岛日报》报道，国台办目前四名副主任中，除了裴金佳外调，另一名原副主任刘军川最近也改任中纪委驻中央统战部纪检组组长，目前只剩下两名副主任陈元丰、龙明彪，其中龙明彪已经年满60岁的副部级退休年龄。由于闽台关系密切，国台办通常都会安排一位“闽系”干部。国台办官网“机构设置”一栏的领导介绍尚未显示潘贤掌的资料，但有消息说他已经进京任职。

今年50岁的潘贤掌是福建泉州市永春县人，毕业于福建师范大学数学系，之后转赴厦门大学攻读研究生，在财政金融系获经济学博士学位。

在获得博士之后，潘贤掌走入仕途，在福建省地税局工作六年。2005年11月，他跨省任山西省经济委员会副主任，之后在山西工作16年，曾任山西省财政厅副厅长、长治市常务副市长、省税务局局长、省生态环境厅厅长，去年二月担任省财政厅厅长。

去年三月，潘贤掌跨省调往江苏，升任副省长，在同年11月的江苏党代会成为新晋省委常委，改任省委秘书长，成为中国最年轻的省委秘书长。

消息称，最近几年，两名担任国台办副主任的闽籍干部都获得晋升。原福建副省长郑栅洁在国台办一年后，空降浙江担任宁波市委书记，后升任安徽省委书记，成为地方要员。原厦门市委书记裴金佳几个月前升任退役军人事务部部长，成为内阁成员。潘贤掌具备年龄优势，履历丰富，先后在三省工作，熟悉经济事务，不排除仕途还有上升空间。

接近涉台系统消息还称，国台办可能还会在内部提拔一名副主任。秘书局局长杨毅资历颇深，获视为人选之一。他曾任国台办发言人、新闻局局长，知名度颇高，担任正局级已经13年。