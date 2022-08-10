台大撤硕士学位 林智坚：百口莫辩

台大星期二（8月9日）召开记者会，认定民进党桃园市长参选人林智坚论文抄袭，决议撤销林智坚硕士学位，林智坚对此开记者会喊冤，并于当晚再度在面簿发文称，自己“非常沉重”、“百口莫辩，就是我此刻的心情”。

林智坚在面簿上表示，面对台大学伦会的决议，他有些话想跟大家说；他认为，本该秘密进行的学伦会，不断透过独家新闻的方式对外放话，其中学伦会召集人的苏宏达秉持特定立场，在尚未调查前就先定调为“丑闻”，等于是未审先判，学伦会更否决林智坚方面要求苏宏达回避的申请。

林智坚说，他星期一特别委托律师黄帝颖寄信给台大，表示要出席学伦会说明，但星期二一早学伦会就紧急召开记者会宣布结果，林智坚叹：“就连我，都是看到直播的当下，才知道结果”、“百口莫辩，就是我此刻的心情”，更质疑告知当事人的公文书，到接近今天中午才送到竞办。

林智坚强调，他进到台大国发所后，即便工作繁忙仍尽量排时间修课，也很感谢每一位老师的指导，到了2015年他开始启动论文准备工作，也是在那个时候，老师陈明通对他说，有一位同学修业只剩一个学期，希望征得他的同意，使用其民调资料作为论文题目。

林智坚指出，他出于善意而同意，但却在他不知情的情况下，陈明通将他的计划书草稿提供给余正煌参考；这让他感叹，如果当初没有同意，是不是就不会有今天这样的事情发生？

林智坚在文末还说，他会继续捍卫自己的清白，且服务桃园市民的初衷始终都没有改变，接下来的时间他将会持续努力，带领桃园继续向前。