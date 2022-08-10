王毅会见韩外长：把握好两国关系发展大局 不受外界干扰

中国国务委员兼外长王毅星期二（8月9日）在山东青岛同在华访问的韩国外长朴振举行会谈时说，面向下一个30年，双方要总结有益经验，把握好两国关系发展稳定大局。应当坚持独立自主，不受外界干扰。

根据中国外交部网站刊出的新闻稿，王毅在会谈时说，今年恰逢中韩建交30周年。孔子曰，“三十而立”。中韩关系历经风雨洗礼，理应更加成熟、更加自主、更加稳定。历史和实践证明，中韩始终是安全与共的邻居，始终是相互需要的伙伴。双方相互尊重、相互支持、相互成就，不仅为两国和两国人民带来重要利益，也为本地区和平发展繁荣提供了稳定性。

王毅强调，面向下一个30年，双方要总结有益经验，把握好两国关系发展稳定大局。应当坚持独立自主，不受外界干扰；应当坚持睦邻友好，照顾彼此重大关切；应当坚持开放共赢，维护产供链稳定畅通；应当坚持平等尊重，互不干涉内政；应当坚持多边主义，遵守联合国宪章宗旨原则。这五个“应当”是两国人民意愿的最大公约数，也是时代潮流的必然要求。中方愿同韩方一道，坚持双方确定的战略合作伙伴关系定位，推动中韩关系健康稳定向前发展。

中韩双方还就“萨德”问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响两国关系的绊脚石。

另据韩联社新闻稿，朴振在会上表示，韩中合作历史已久，今年两国迎来建交30周年。双方需要基于相互尊重的精神，共建追求共同利益的互惠韩中关系。韩方今后将根据国家利益和原则，以和而不同的精神谋求与中方的合作方案。希望韩中能立足于普世价值和规范，开展互惠共赢合作，实现自由、和平和繁荣。

朴振指出，韩半岛和平稳定面临空前威胁，韩方将一贯坚持实现朝鲜完全无核化的原则，坚决应对挑衅，同时敞开对话之门。希望中方能为朝鲜放弃挑衅选择对话发挥建设性作用。

朴振还说，国际社会正在处于大转型时期，韩中一直保持紧密的经济合作关系，而今后需要通过稳控供应链等携手共克新挑战。为此，韩中作为战略合作伙伴关系，需要进一步加深最高级别的战略沟通，希望中国国家主席习近平能在方便时访韩。

这是朴振和王毅继上月初借在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）外长会之机举行会谈后再次会晤。