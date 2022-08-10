据报台国安部要求富士康放弃投资清华紫光

据英国媒体报道，台湾国安官员试图让苹果供应商富士康(Foxconn)放弃对中国大陆芯片企业清华紫光(Tsinghua Unigroup)高达8亿美元的投资计划。 该公司上月宣布了这项投资计划，报道指出，这项交易将把富士康置于北京与西方日益激烈的科技竞争中心。

根据金融时报报道，一名涉及国家安全问题的台湾政府高级官员说：“这（投资计划）肯定不会通过。”

另一位知情人士透露，台湾行政院投资委员会尚未正式审查此案，但台湾国家安全委员会和陆委会官员认为，应该阻止这项交易。

富士康在台湾的上市公司鸿海上月14日称，已间接收购了100%控股清华紫光集团的北京智广芯控股有限公司股份。

该交易引发了台湾经济部投资委员会的警告，称富士康未提交该交易事先批准，可能面临最高2500万新台币(约114.7万新元)的罚款。

台湾官员表示，据信富士康没有违反其他规定，但据知情官员和知情人士透露，台湾国安官员已介入审查此案，而这一程序只适用于有政治或安全影响的有争议投资。

一名接近该公司的人士表示:“很明显，现在他们已将此事提升至国家安全级别，前景正变得越来越暗淡”，“随着台海日益紧张的局势，这项交易看起来更加困难。”

美国众议长佩洛西上周争议性访台引发中国大陆的强烈反应。大陆解放军在佩洛西离台后在台湾周围展开了前所未有的大规模军事演习。

