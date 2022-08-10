国台办发白皮书：争取和平统一进程中须清除民进党谋独行径

中国国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室星期三（8月10日）联合发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，重申台湾是中国的一部分，强调民进党的谋“独”行径导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，是争取和平统一进程中必须清除的障碍，大陆愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。

根据央视新闻客户端消息，上述白皮书指出，台湾自古属于中国的历史经纬清晰、法理事实清楚。联大第2758号决议是体现一个中国原则的政治文件，国际实践充分证实其法律效力，不容曲解。一个中国原则是国际社会的普遍共识，是遵守国际关系基本准则的应有之义。世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分的历史事实和法理事实不容置疑，台湾从来不是一个国家而是中国的一部分的地位不容改变。

白皮书说，中国共产党始终把解决台湾问题、实现祖国完全统一作为矢志不渝的历史任务，团结带领两岸同胞，推动台海形势从紧张对峙走向缓和改善、进而走上和平发展道路，两岸关系不断取得突破性进展。

白皮书指出，实现祖国完全统一，是中华民族的历史和文化所决定的，也是中华民族伟大复兴的时和势所决定的。目前的情况比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，也更接近、更有信心和能力实现祖国完全统一的目标。国家发展进步特别是40多年来改革开放和现代化建设所取得的伟大成就，深刻影响着解决台湾问题、实现祖国完全统一的历史进程。

白皮书强调，民进党的谋“独”行径导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景、挤压和平统一空间，是争取和平统一进程中必须清除的障碍。外部势力纵容鼓动“台独”分裂势力滋事挑衅，加剧两岸对抗和台海形势紧张，破坏亚太地区和平稳定，既违逆求和平、促发展、谋共赢的时代潮流，也违背国际社会期待和世界人民意愿。“挟洋谋独”没有出路，“以台制华”注定失败。祖国统一的历史车轮滚滚向前，任何人任何势力都无法阻挡。

白皮书说，“和平统一、一国两制”是中国大陆解决台湾问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式，既充分考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾长治久安。实现两岸和平统一，必须面对大陆和台湾社会制度与意识形态不同这一基本问题。“一国两制”正是为解决这个问题而提出的最具包容性的方案。这是一个和平的方案、民主的方案、善意的方案、共赢的方案。两岸制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的借口。

白皮书强调，大陆愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，这针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴。大陆将团结广大台湾同胞共创祖国统一、民族复兴的光荣伟业。

白皮书指出，按照“一国两制”实现两岸和平统一，将给中国发展进步和中华民族伟大复兴奠定新的基础，将给台湾经济社会发展创造巨大机遇，将给广大台湾同胞带来实实在在的好处。实现两岸和平统一，不仅是中华民族和中国人民之福，也是国际社会和世界人民之福。

中共中央台办发言人就白皮书发表谈话称，中国政府于1993年8月、2000年2月分别发表了《台湾问题与中国的统一》、《一个中国的原则与台湾问题》白皮书，全面系统阐述了解决台湾问题的基本方针和有关政策。20多年来特别是中共十八大以来，国家统一理论和对台方针政策持续丰富发展。



此次发表的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书坚持以中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，深入贯彻新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略，以大量历史和法理事实彰显台湾是中国的一部分不容置疑也不容改变，全面总结中国共产党坚定不移推进祖国完全统一的奋斗历程、重大成就和宝贵经验，深刻揭批民进党加紧谋“独”挑衅和美国加大力度打“台湾牌”的行径与谬论，系统阐述中国共产党和中国政府在新时代新征程上推进祖国统一的大政方针与政策主张，清晰阐明按照“一国两制”实现和平统一后的光明前景，充分表明了中国大陆实现祖国完全统一的必胜信心、反对“台独”分裂和外来干涉的坚定决心、为两岸同胞谋福祉的不变初心。

发言人说，在当前错综复杂的国际形势和台海形势下，发表该白皮书，有利于揭批“台独”分裂势力和外部势力勾连挑衅，企图损害中国主权和领土完整、阻挠破坏中国统一进程的恶劣言行，揭露他们的政治本质和险恶用心，体现中国人民维护国家主权和领土完整的决心不可动摇、意志坚如磐石；有利于展现中国共产党和中国政府愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的立场和态度，最大限度地争取两岸同胞特别是台湾同胞与国际社会的理解和支持；有利于提振全党全国各族人民矢志追求国家统一的精气神，增强岛内和海外反“独”促统力量的信心和勇气，凝聚支持和促进祖国统一的磅礴伟力。

