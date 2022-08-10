中国CPI上月同比涨2.7%环比涨0.5%

中国国家统计局星期三（8月10日）发布上月全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。 其中CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.5%。

根据中国国家统计局网站公布的数据，受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，CPI上月环比由平转涨，同比涨幅略有扩大。

从环比看，CPI由上月持平转为上涨0.5%。其中，食品价格由上月下降1.6%转为上涨3.0%，影响CPI上涨约0.53个百分点。食品中，受前期生猪产能去化效应逐步显现、部分养殖户压栏惜售和消费需求恢复等因素影响，猪肉价格上涨25.6%；受多地持续高温天气影响，鲜菜价格由上月下降9.2%转为上涨10.3%，涨幅高于季节性；非食品中，受国际油价下行影响，国内汽油和柴油价格分别下降3.4%和3.6%；受暑期出行增多影响，飞机票、宾馆住宿、交通工具租赁费和旅游价格分别上涨6.1%、5.0%、4.3%和3.5%。

从同比看，CPI上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，食品价格上涨6.3%，涨幅比上月扩大3.4个百分点，影响CPI上涨约1.12个百分点。食品中，猪肉价格由上月下降6.0%转为上涨20.2%；鲜果和鲜菜价格分别上涨16.9%和12.9%；粮食、禽肉、鸡蛋和食用植物油价格涨幅在3.4%至7.4%之间。非食品价格上涨1.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点，影响CPI上涨约1.56个百分点。其中，汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨24.6%、26.7%和22.4%，涨幅均有回落。

据测算，在7月2.7%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.9个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

PPI方面，受国际国内等多因素影响，工业品价格整体下行，全国PPI上月环比由平转降，同比涨幅继续回落。

从环比看，PPI由上月持平转为下降1.3%。其中，生产资料价格下降1.7%，降幅扩大1.6个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅回落0.1个百分点。原油、有色金属等国际大宗商品价格回落带动国内相关行业价格下降，其中石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.0%，石油和天然气开采业价格下降1.3%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降6.0%。另外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降6.2%，非金属矿物制品业价格下降1.9%，电力热力生产和供应业价格下降1.1%，降幅均有所扩大。煤炭开采和洗选业价格由上月上涨0.8%转为下降2.1%。

从同比看，PPI上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点。其中，生产资料价格上涨5.0%，涨幅回落2.5个百分点；生活资料价格上涨1.7%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有35个，比上月减少2个。

主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨20.7%，回落10.7个百分点；石油和天然气开采业上涨43.9%，回落10.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨1.9%，回落6.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨28.6%，回落6.1个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨10.6%，回落3.2个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降9.5%，降幅扩大5.8个百分点。农副食品加工业价格上涨6.8%，涨幅扩大1.2个百分点。

据测算，在7月份4.2%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.2个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。