台民族党副主席杨智渊由拘传转为指定居所监视居住

据央视新闻客户端星期三（8月10日）报道，浙江省温州市国家安全局8月4日依法对涉嫌分裂国家犯罪、煽动分裂国家犯罪的台湾犯罪嫌疑人杨智渊变更刑事强制措施，由拘传转为指定居所监视居住。8月5日，已依法通知其家属。

报道指出，杨智渊长期受“台独”思想毒害。2006年，杨智渊就读中学期间即开始从事“台独”分裂活动。2008年，杨智渊在“野草莓学运”中表现活跃，被台湾民进党选中重点培植，任命为民进党台中市党部青年会会长，成为“台独”势力重要成员。

2011年，杨智渊参与组建“台湾民族党”，积极策划实施一系列“台独”分裂活动，妄图推动所谓“公投建国”。2019年，杨出任该党副主席代理主席党务后，变本加厉，高调推行“急独”路线，大肆鼓噪“台独”立场。同年，杨应陈水扁邀请，代表“一边一国行动党”参选新北市永和区“立法委员”，并在选举中大肆宣扬“谋独拒统”，极力煽动两岸对立。香港“修例风波”期间，杨高调串联分裂势力为“港独”站台，鼓动“多独合流”，公然挑衅国家主权和领土完整。

浙江省温州市国家安全局将根据国家相关法律规定，依法开展侦查。目前，案件正在进一步办理中。

台湾男子杨智渊被指长期从事“台独”分裂活动，于8月3日被浙江省温州市国家安全局实施刑事拘传审查。中国大陆国台办发言人马晓光说，杨智渊案是首例大陆有关部门以涉嫌分裂国家罪、煽动分裂国家罪追究“台独”分子刑事责任的案件。

据台湾媒体消息，杨智渊是台湾民族党副主席，多年来活跃于社会运动和政治抗争活动，包括呛马大游行、野草莓学运等。杨智渊友人吴柏玮透露，杨智渊这次到大陆是为参加围棋比赛，同时也有经商活动。

杨智渊是在美国众议院议长佩洛西访台期间，被大陆国安部门扣押。外界因此解读，这是北京对佩洛西访台祭出的反制动作一部分。