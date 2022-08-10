中国贸促会等会反对美芯片法案：阻碍全球经济复苏和创新增长

中国贸促会、中国国际商会星期三（8月10日）发声明指出，美国《芯片与科学法案》将加剧半导体产业的全球地缘政治竞争，阻碍全球经济复苏和创新增长，贸促会、商会反对美国借国家力量阻挠全球工商界正常交流与合作，在歧视别国的基础上展开不公平竞争。

根据中国贸促会网站发布的声明指出，美国《芯片与科学法案》中“2022年芯片法案”章节规定，将采取给美本土芯片行业提供巨额补贴，给半导体和设备制造提供投资税收抵免等一系列措施，以鼓励企业在美国建厂。这些条款歧视性对待部分外国企业，凸显美意在动用政府力量强行改变半导体领域的国际分工格局，损害了包括中美企业在内的世界各国企业的利益。

声明说，一方面，这是典型的专向性产业补贴，不符合世贸组织的非歧视原则；另一方面，法案将部分国家确定为重点针对和打击目标，导致企业被迫调整全球发展战略和布局。尤其是，法案对“任何受关注的国家”界定宽泛，无限扩大了执法的自由裁量权，具有典型的泛政治化色彩，各国企业的经营活动面临的不确定性大大增加。此外，该法案“研究与创新”章节中规定，要采取一系列措施保证根据“美国制造”项目研发的技术在美国国内生产。这些规定不仅限制了部分国家企业公平参与全球竞争，也对全球经济复苏和创新增长带来负面影响。

声明强调，该法案的生效和实施，将影响全球芯片产业链供应链的优化配置和安全稳定，严重扰乱各国企业在遵循基本市场规律下正常的经贸与投资活动，与全球工商界希望加强交流合作的普遍愿望背道而驰。

中国贸促会、中国国际商会对此表示坚决反对，并呼吁全球工商界携手应对，消除该法案对工商界的不利影响，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

美国国会表决通过总额达2800亿美元（3866亿新元）的芯片与科学法案，并由总统拜登签署生效。根据法案，美国政府将为本土芯片制造商提供520亿美元补贴、240亿美元税收激励，并在未来五年拨款约2000亿元支持相关创新、培训与研发，以提升与中国竞争的能力。