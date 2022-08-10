秦刚：台湾问题处理不好会给中美带来颠覆性影响

中国驻美国大使秦刚星期三（8月9日）指出，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题，处理不好就会两国合作带来严重甚至是颠覆性影响。他还驳斥美国指责中国暂停气候变化商谈是在“惩罚全世界”的说法，称美国代表不了全世界，中国重信守诺，将坚定不移推进实现碳达峰、碳中和目标。

根据中国驻美国使馆网站消息，秦刚在出席福布斯第四届美中商业论坛时发表讲话说，中美经贸关系“新前进道路”的最大动力是中国经济增长前景光明。今年中国经济面临内外复杂困难局面，但疫情冲击是短期的、外在的，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，中国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点也没有变，中国发展具有的多方面优势也没有变。他对中国经济发展前途充满信心，并说中国的发展就是世界的机遇。

秦刚说，“新前进道路”的最大有利条件是中国持续扩大开放，促进消费，努力打造市场化、法治化、国际化营商环境。中国将在更高水平上扩大对外开放，扩大外资企业市场准入。同时，中国将把扩大内需作为战略基点，打通经济循环堵点，推进要素市场化改革，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，促进消费升级。全球最庞大的市场规模和不断增加的消费能力，这是中国为世界提供的最大红利。

他提到，“新前进道路”的最大特点应是互利共赢。中美经贸关系已经有40多年了，产业深度融合、贸易高度互补，互利共赢的模式早就建立，对此，美国对华从事进出口贸易的企业、在华投资和从事服务业的企业最有发言权。



秦刚还说，当前，中美经贸关系面临严峻挑战，充满不确定性。挑战首先是来自中美关系能否保持稳定。以战略竞争定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，这样的误读误判显然只会加剧紧张局势，将中美关系误导到一条对抗冲突的轨道，并令中美经贸关系不断承压。

秦刚强调，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题，处理不好就会两国合作带来严重甚至是颠覆性影响。他提到上周美众议长佩洛西执意访台，称佩洛西众议长是美政府三号人物，她坐着美国军机，高调对台湾进行如其所宣称的“官方访问”，受到台民进党当局高规格接待，而民进党把谋求“台独”明确写入其党纲。这公然违背了美方向中方作出的“不与台发展官方关系”的承诺，是极不负责任的挑衅和危险行为。此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定。中方理所当然采取一切必要、正当的应对和反制措施，以捍卫自己的核心利益。否则，尊重主权和领土完整的国际关系准则将成为一纸空文，国际秩序将陷入混乱和动荡。秦刚反问，为什么有些人在乌克兰问题上强调国家主权和领土完整，但在台湾问题上踩踏中国的红线？这是典型的双重标准。



秦刚说，美国人具有契约精神。在座各位都是工商界人士，做生意要重信守诺。在台湾问题上，中国政府的立场和中国人民的诉求很简单、很明确，即自己的国土不能被分割，国家必须实现统一。美国所签署的国际文书，包括1943年《开罗宣言》、1945年《波茨坦公告》必须要遵守，美国所做的双边承诺，包括中美三个联合公报必须要执行。



他补充说，中美在各领域合作离不开两国关系大气候，受佩洛西众议长访台严重影响，中方不得不暂停中美双边气候变化商谈。美方说中方在惩罚全世界，特别是发展中国家。但美国代表不了全世界。中国重信守诺，将坚定不移推进实现碳达峰、碳中和目标，积极参与应对气变国际合作，向发展中国家提供力所能及的支持和帮助，为应对气候变化这一全球性挑战做出自己的贡献。美方应切实履行应对气变的历史责任和义务。美方还借口所谓新疆“强迫劳动”的谎言，制裁打压中国光伏企业，直接损害中美气变合作，强迫大量包括维吾尔族在内的中国工人失业。

秦刚说，挑战也来自于有些人企图造成中美间脱钩断链。正常的经贸合作被政治化、泛安全化，美方继续对华加征301关税，超过1000多个中国企业和个人被列入各类制裁和管制清单，中国企业在美投资被严加审查，美国企业被禁止在“关键产业”对华投资，这些已远远超出了正常、公平竞争的范围。在21世纪的今天，要让世界回到封闭隔绝的老路，破坏全球产业链供应链的稳定是不现实的，也是不可能的。中美经贸关系应该由共同利益，而不是恐惧来驱动。

秦刚最后说，他愿同在座工商界朋友共同努力，推动贸易和商业重新回到它在两国关系中应有的位置，继续成为中美关系的压舱石和助推器，让贸易和商业为两国人民创造福祉。