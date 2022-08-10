中国军媒：歼-20战机在东海防空识别区查证外国军机

中国军媒《解放军报》星期三（8月10日）报道，7月下旬，解放军空军航空兵“王海大队”所在旅飞行员杨春雷在驾驶歼-20战机时，对进入东海防空识别区的外国军机进行识别查证。

这篇题为《人民空军开辟警巡战巡新航迹》的文章披露，从9年前首次首批驾机升空警巡东海，到如今常态化执行空中警巡任务，杨春雷和战友们一次次驾驶战机亮剑海天，有了“飞得远”的新佩剑，更有了“飞出去”的底气和自信。

2013年11月23日，中国宣布划设东海防空识别区。杨春雷受访时：“我们刚开始执行警巡任务时，还有个别国家抗议和外国军机挑衅。随着我海空力量实现东海防空识别区常态化管控，如今各个国家的飞机基本都能够按照程序正常飞行。”

报道指出，保持常态化警巡以来，空军对进入东海防空识别区的外国军机及时识别、判明类别、全程监视，对异常和不明空情采取相应措施，有效捍卫了国家空防安全。近年来，从轰-6K单机单架前出，到轰-6K、苏-35和预警机、加油机、侦察机等多型多架战机编队常态化体系出击，战巡南中国海（中国称南海）不仅宣示了中国空军的战略存在，更提升了中国空军应对各种安全威胁的实战能力。

据介绍，歼-20是中国装备的第一种有人驾驶隐身战斗机，原型机在2011年首飞。2017年，歼-20首次以三机编队的形式参加庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵式，同年，中国国防部发言人正式宣布歼-20已经批量交付部队。在2021年7月1日庆祝中国共产党成立100周年大会上，15架歼-20战斗机编队亮相。

