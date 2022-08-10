称旗袍娃娃为艺伎 名创优品：已和相关团队终止合作关系

中国休闲百货品牌名创优品被曝在外网把身穿中国旗袍的娃娃称为“艺妓服饰”，相关话题星期二（8月9日）晚登上热搜。名创优品当晚回应称，第一时间要求西班牙代理商团队删除该贴文，并对当地社媒代理运营机构采取了处罚措施，立即终止了合作关系。

综合新黄河客户端和中新网消息，7月25日，名创优品西班牙Instagram账号发布了一则“公主系列公仔盲盒”帖文，在该贴文中，中国旗袍公仔被翻译为“日本艺伎”。



名创优品对此说，对于在海外社交媒体发布产品内容时出现的信息错误，以及这一工作失误给广大网友造成的情感伤害深表歉意。对此，深刻自省，绝不再犯。“我们承诺：将进一步加强全球代理商体系的管理，特别是加强中国传统文化的输出，严格规避此类问题再次发生。”



此外，还有网民爆料，名创优品在巴拿马地区的社交媒体账号上，账号介绍中标明自己是日本创立的品牌。

一名自称在名创优品打过工的网民则表示，名创优品店内不允许播放中文歌。

名创优品官网的品牌介绍中称，2013年，品牌创始人叶国富携家人前往日本旅行时，发现当地有很多生活家居专营店，这类店铺销售的日用生活百货不仅质量好、设计美观，价格还很实惠，而且绝大多数都是“中国制造”。叶国富因此获得商业灵感，并凭借自己过往在经营时尚连锁品牌时积累下的产品开发经验、供应链和渠道资源，在中国广州创办了“生活好物集合店”——名创优品。