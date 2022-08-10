国民党称副主席访问中国大陆不会与大官会面

台湾在野国民党称，副主席夏立言星期三（8月10日）率团访问中国大陆，是国民党方面主动安排，而且是早在数月前就安排，并强调不会与大官会面，也不会前往北京。

台湾《自由时报》星期三引述蓝营人士报道，这个行程是应中共中央的邀请展开的。至于双方原先预定谈论的主题，中共建议“两岸发展契机追寻、国民党历史角色”，国民党则建议加上“研提如何淡化台人仇陆气氛、说明国民党亲美内涵”。

据报道，访团原本规划24日赴北京，与全国政协主席汪洋、国台办主任刘结一等中国大陆官员会面。熟悉此事的蓝营人士说，由于行程提早曝光，国民党此刻要降低敏感性，行程可能会有调整。

联合新闻网星期二则报道，国民党和大陆方面仍在研议安排夏立言一行，与国台办主任刘结一、海协会长张志军会面的可能性。

厦门台商会长吴家莹说，夏立言一行星期三将搭乘厦门航空MF888航班前往厦门，解除隔离后拜访厦门台商，并与厦门台协座谈，接着转往广东。

根据预定行程，夏立言一行20日解除隔离后，21日将拜访厦门台商，与台协座谈，接着21日下午、22日转往广东广州、深圳、东莞，23日搭高铁赴浙江杭州，预计24日在浙江嘉兴、江苏昆山与台商见面，25日前往上海等，26日再返回厦门，接着于27日回台。

预定行程并没有包括安排与刘结一、张志军会面，但大陆涉台人士称，双方仍在研议安排会面的可能性，因此在广东以后的行程，多数台商仍收到“待定”的安排通知。报道引述一名长三角重量级台商称，具体时间仍在安排中。

国民党文传会副主委林家兴回应时说，此次访陆目的为关怀在陆生活、工作及求学的台湾民众，是早先就由国民党方面主动安排的规划，并强调不会与大官会面，不会前往北京，更不会谈及政治性议题。

国民党也在官网上发布新闻稿介绍，此行主要的目的是顾民生，护台湾，关怀在大陆工作、求学和生活的台湾人，希望能透过实地参访以及举办座谈，深入理解他们在冠病疫情期间于大陆生活及往返两岸之间所遭遇到的问题、倾听他们的需求。同时，也会在对等尊严、互惠互利的基础上，向当地涉台机构反映台湾农渔民、中小企业目前所遭遇的困难和心声。

国民党称，此行早已于数月前就安排，当时并无法预知会有国际友人访台、对岸实施军演等情况，行程都是由党部方面主动规划，预计10日出发，21日结束隔离后开始仅有七天的紧凑行程，并于27日返台，并强调只求能协助台湾民众解决困难，绝无访问北京、“会见大官”之情事，也不会谈及任何政治性议题。