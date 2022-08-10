港中大建议设“全球大湾区2+2”学位课程

香港中文大学向港府提交建议书，从三方面建议香港大学如何进一步支持“一国两制”，包括设立“全球大湾区2+2”学位课程，让学生受惠于两地教育的长处。

根据《星岛日报》报道，中大校长段崇智表示，高等教育为香港和国家培育英才，促进经济转型，为国家创造财富，并提供优秀人才，推动工业革新。相关建议书详述如何在香港高等教育体系的稳固基础上再接再厉，确保大学能为青年人的全面发展创造更多机会，并提出切实可行的方案，建议香港大学如何在“一国两制”下进一步贡献国家发展，充分发挥独有优势，促进国家与世界接轨。

在加强研究及创新能力，发展知识型经济方面，中大建议投放资源于具备巨大潜力的研究基建，例如新一代量子运算设备﹔加强与联合国17个可持续发展目标相关的教育及研究项目，并建议持续提升投放于科研的资金，以达至当地生产总值百分之1.5或以上的水准为目标，以及扩大“杰出创科学人计划”的规模，并设立特别计划吸引大陆大学或科研机构于北部都会区设立基地。

在发展未来技能及知识，迎接社经新趋势方面，中大建议扩大与业界建立联系之本科生教育课程的规模；加强以社区为本的教育课程及服务学习活动，增强年轻人的社会责任意识；增加修课式硕士课程的学额，提升年轻人的职业技能；推动大学与慈善机构的伙伴协作，将大学的研究成果更广泛应用于社区。

在拓展国际教育及生源，提升国际声誉方面，中大建议投放更多资源设立奖学金及财政援助计划，让更多来自一带一路国家的学生赴港接受高等教育；推动商业机构赞助学生入读大学的学费﹔设立全球精英奖学金计划，吸引全球最顶尖的人才赴港接受大学教育；参照主要国际教育地区的入境政策，以解决当地人才短缺问题﹔举办大型国际学术论坛，提升香港在世界舞台的曝光率；设立崭新的“全球大湾区2+2”学位课程，让学生受惠于两地教育的长处。