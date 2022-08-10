民进党批夏立言访陆：对不起台湾军队

台湾执政党民进党星期三（8月10日）说，大陆解放军仍在海峡对峙，威胁台湾安全，国民党主席朱立伦仍执意派副主席夏立言与其小舅子高思博高调赴陆，不仅时机错误，立场错乱，“更对不起努力保家卫国的中华民国国军”。

根据中央社报道，民进党发布新闻稿指出，解放军仍在海峡对峙，威胁台湾安全，而国台办星期三发表“台湾问题与新时代中国统一事业”白皮书，明确点出“一国两制”作为统一台湾的治理方案，且不放弃对台动武。

民进党指出，夏立言访陆，国民党此举无异于认同大陆对台施压的不当作为，也间接显示国民党对于大陆攻台时，可能失去抵抗意志，随时可在威胁下签订城下之盟，让大陆不战而屈人之兵。

民进党说，朱立伦此次派团访陆，已造成台湾内部重大争议，连国民党党内、包括年轻参选人也已连署表达要求停止出访，认为此行无正当性、合理性及重要性，甚至直言夏立言是“败家老头”。

民进党认为，更重要的是，此举将引起民众疑虑且影响台湾内部团结，造成社会分化，并在民主盟友一致挺台时，让国际社会质疑台湾面对威胁挑战时的立场与认知，混淆国际视听。

民进党质疑，夏立言曾任陆委会主委，此时访陆具有强烈政治意涵，陆委会也已劝阻，不可能装作完全不知道。朱立伦与高思博，接连发声力挺，“难道不是朱立伦家族配合中共对台湾的恫吓宣传？”

在大陆解放军持续对台军演之际，夏立言星期三率团访问大陆，但强调绝无外传的“访问北京”，或与大官会面之情事。

国民党指出，这次夏立言率团访陆行程是早已规划，且是国民党主动安排，最重要是要关心所有在大陆工作、求学和生活的台湾同胞。