蔡英文：夏立言访陆是向国际社会传递错误讯息

针对台湾在野党国民党副主席夏立言率团前往中国大陆访问，台湾执政党民进党主席蔡英文说，国民党在这个时刻，仍执意前往大陆，令人民失望；国民党的做法，更是向国际社会传递错误的讯息。她要正告国民党，真正挑起重担的，是不眠不休的台湾军队。

根据中央社报道，蔡英文星期三（8月10日）在民进党中执会发表谈话指出，台湾面临的内外部挑战，从来没有少过，但是，台湾总是关关难过，关关过。

她说，就外部情势而言，从上周开始，中国大陆在台海周边的军事演习，加上信息战的复合式威胁，军队在前线捍卫台湾，政府完全掌握局势动态。而面对中国大陆的这次军演，台湾人民更是沉重冷静、成熟自信，非常支持军队。

蔡英文说，但是，在中国大陆发动军演的当下，国民党竟然不顾陆委会的苦劝，执意前往大陆，还说要挑起重担。

蔡英文指出，她要正告国民党，真正挑起重担的，是不眠不休，没有办法在父亲节团聚，所有坚守第一线，捍卫台湾安全的军队。

蔡英文还说，中国大陆上午更罔顾两岸的现实，一厢情愿发布白皮书，重申一国两制，以及不放弃对台使用武力。目的就是，在对台湾武力恫吓的同时，向那些畏惧大陆、有意向大陆妥协的极少数台湾政党和人士招手。

她认为，国民党在这个时刻，仍执意前往大陆，令人民失望。国民党的做法，更是向国际社会传递错误的讯息。她说，台湾人民希望的是“我们要和平，我们不挑衅、不升高冲突，但捍卫主权与国家安全，台湾绝对不退缩”。

夏立言星期三率团访问大陆，但强调绝无外传的“访问北京”，会见大陆国台办主任刘结一等中共高层等情事。

民进党就此批评国民党称，大陆解放军仍在海峡对峙，威胁台湾安全，此时高调赴陆，不仅时机错误，立场错乱，“更对不起努力保家卫国的中华民国国军”。