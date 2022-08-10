蔡英文支持林智坚捍卫清白

兼任民进党主席的台湾总统蔡英文，在民进党籍桃园市长参选人林智坚被台大建议撤销硕士学位的第二天首度发声，除了力挺和支持林智坚捍卫自己的清白，她也呼吁民进党全体党公职团结一致，“相信自己的同志”。

综合台媒报道，蔡英文于星期三（8月10日）在民进党中执会上说，面对年底举行的“九合一”地方选举，面临政治攻击是民进党的日常。她也说，尽管面对一次又一次挑战，包括去年举行的多项公投，但只要民进党团结，就一定能克服这些挑战。

对于台大审定林智坚的论文抄袭且情节严重，并建议撤销他的硕士学位，蔡英文首先说，许多人认为，林智坚所提出的证据都没有被台大采纳。她接着进一步指出，有许多人包括不少民进党人士，只要完整看过林智坚的论文，而且完整了解事情的来龙去脉，都愿意选择相信林智坚没有抄袭。

“我们支持智坚继续努力，寻求后续的救济，捍卫自己的人格，捍卫自己的清白。”同时，蔡英文也在会上呼吁民进党全体党公职团结一致，“相信自己的同志，支持智坚捍卫自己的清白”。

林智坚的硕士论文早前因涉嫌抄袭而被台大审定。据台大星期二（9日）公布的审定结果，认定林智坚抄袭且情节严重，建议撤销他的硕士学位。林智坚随后召开记者会喊冤，并坚称将继续参选。

47岁的林智坚曾是民进党立法院党总召集人柯建铭的特别助理，也获得蔡英文赏识，被认为是“小英男孩”之一。

台湾政坛不少人认为，民进党有可能因力挺林智坚而严重拖累该党今年底的县市长选情，包括林智坚本人、台北市长参选人陈时中等都可能被拖累，导致“一尸五命”。