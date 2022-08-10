中国医疗科普网红“丁香园”遭多网络平台禁言

中国医疗科普网红丁香园旗下多平台账号遭禁言引发关注，公司称是应平台要求进行的临时调整。

据新黄河客户端星期三（8月10日）报道，丁香园旗下“丁香园” “丁香医生” “丁香妈妈” “丁香生活研究所” “丁香园用药助手”等微博账号星期二（9日）遭禁言的消息引发众多网民关注，一度登上微博热搜榜第一。

搜索发现，丁香园微博矩阵目前全部处于禁言状态，理由是“因违反相关法律法规”，截止发稿时微博客服也未作出进一步回应。

还有网民发现，丁香园的知乎账号已不可见，而“丁香医生”头条号也处于禁言状态，原因是“因违反相关规则”；丁香园旗下原本每日更新的一系列微信公众号，最后更新日期也都停留在了星期一（8日）。不过丁香园的官方网站仍可正常浏览。

据丁香园工作人员称，公司部分社交媒体账号因平台要求，做临时性的调整，禁封30天，但是详情不是很清楚；“丁香妈妈”的一位员工则称知道相关情况，但也不清楚具体原因。

据官网资料显示，丁香园是一个医学知识分享网站，为大众提供健康科普、知识服务、在线问诊平台、健康产品电商及线下诊疗等；并为医生提供学术交流、继续教育、用药指导、职业发展等多项专业需求服务。

据丁香园副总裁初洋去年11月称，丁香园个人用户端规模达到1.2亿，医生端拥有全国70%的医生作为注册用户；截至星期二，“丁香医生”微博粉丝598万、“丁香园”微博粉丝也有217万。

有分析人士称，这次丁香园系账号被“禁言”不同寻常，其账号所发文章多次在医疗健康领域引发巨大争议，账号被禁言或与其所发内容脱不开关系。

丁香医生曾于2018年12月发表了《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》，引发巨大讨论，成为市值百亿（人民币，约20亿新元）的权健帝国崩塌的导火索，也让丁香医生声名鹊起。

不过作为科普账号，丁香园系账号在发展过程中也争议不断。互联网上关于丁香医生的主要争议来自在其对中医的否定态度，更由此引发公众对其投资方背景的质疑。

丁香园官网信息显示，丁香园是中国一家数字医疗健康科技企业，最初成立于2000年，至今已获得过多轮融资，投资方包括顺为资本、腾讯、高瓴资本、DCM中国等；并于2020年12月完成5亿美金（约6.8亿新元）融资，挚信领投，腾讯、高瓴创投跟投。

公开信息显示，丁香园的投资方中具有外资背景的是挚信资本，其资金主要来源于美国著名的大学基金会（如哥伦比亚大学、斯坦福大学、纽约大学等）、国际著名的投资机构（如新加坡淡马锡控股、香港嘉里集团控股等）及一些在国际资本市场具影响力的私人投资者。