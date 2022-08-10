中国外交部：美国挑衅一次就坚决斗争一次

中国外交部发言人汪文斌星期三（8月10日）针对美国会众议长佩洛西访台一事说，美方在虚化掏空、歪曲一个中国原则的道路上越走越远，对于美方侵犯中国主权，干涉中国内政的严重挑衅行径，只要美方做一次，中方就必定坚决斗争一次，绝不允许中国主权和领土完整受到肆意践踏和破坏。

有记者在中国外交部举行的例行记者会上提问称，据报道，佩洛西接受采访称，不理解为何数月前美国会议员访台未产生影响，她此访却引发中方的高度关注，“美不应允许中方孤立台湾”，问中方对此有何评论。

汪文斌回答说，中国一贯反对美国议员访台，佩洛西是美国第三号政治人物，坐着美国军机赴台，在访台期间张口闭口代表美国，声称这是一次官方访问，民进党更宣扬佩洛西访台是台美关系的重大突破，这些都充分表明佩洛西访台是升级美台交往的重大政治挑衅，违背美方在中美建交公报当中所做的仅与台保持非官方关系的承诺，违背国际社会广泛认可，以及由联大第2758号决议所确认的一个中国原则，违背《联合国宪章》确立的不干涉内政的国际法准则。

汪文斌指出，中方四个多月前就已经通过各种渠道、各个层级反复向美方表明，坚决反对佩洛西访台的严正立场，但美方对中方的劝阻和警告置若罔闻、一意孤行，是美国违背承诺，而不是中国违背承诺，是美国侵犯中国主权，而不是中国侵犯美国主权，是美国纵容支持“台独”分裂活动，而不是中国纵容支持美国的分裂活动。美方挑衅滋事在前，中方正当反制在后，合理合法，必要适度。

汪文斌表示，美方在虚化掏空、歪曲一个中国原则的道路上越走越远，却指责中方改变现状。美方每年在中国周边海域搞的军演达上百次，却指责中方反应过度。对于这种强盗逻辑，中方不会接受，国际社会也不会认可。

“对于美方侵犯中国主权，干涉中国内政的严重挑衅行径，只要美方做一次，中方就必定坚决斗争一次，绝不允许中国主权和领土完整受到肆意践踏和破坏。”汪文斌表示，如果美方真的像其说的那样，希望遵守国际法，希望维护各国主权和领土完整，就应当老老实实回到一个中国原则和中美三个联合公报上来，不要轻举妄动，不要一条道走到黑，趁早打消“以台制华”的念头，为中美关系稳定发展，为台海和平稳定多做正事、实事。

此外，对于美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》，汪文斌说，该法所谓保护措施呈现出浓厚的地缘政治色彩，是美国大搞经济胁迫的又一例证。美国如何发展自己是美国自己的事，但应当符合世贸组织相关规则，符合公开透明非歧视原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定。不应为中美正常的经贸和科技交流合作设置障碍，更不应损害中方正当的发展权益。中美经贸和科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步，搞限制“脱钩”只会损人害己。

汪文斌强调，中国坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。