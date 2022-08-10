中国外交部：中韩阶段性稳妥处理萨德问题

中国外交部公布，中韩两国已阶段性稳妥处理萨德（THAAD）问题，并指美国在韩国部署萨德系统明显损害中国的战略安全利益。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人汪文斌星期三（8月10日）在例行记者会说，中国已多次向韩国表明关切，韩国政府正式对外作出“三不一限”的政策宣示。中国重视韩国政府的这一立场，基于双方的谅解，中韩双方阶段性稳妥处理了萨德问题。

韩国在2016年因不顾中国反对，部署来自美国的萨德反导系统，导致中韩关系降温。

据韩联社报道，2017年10月30日，时任韩国外交部长康京和在国会外交统一委员会国政监查上说，韩美日安全合作不会发展成军事同盟，只会为有效应对朝鲜核导威胁而在提升威慑力和确保有效应对的范围内进行安全合作。被问及追加部署萨德的可能性，她回答不考虑，并指出政府不参与美国导弹防御系统的立场不变。

韩中两国次日宣布，就推动两国关系重回正常轨道达成一致。这被认为是韩中两国就韩国向中国承诺“三不”达成协议。从此以后，“三不承诺”“三不协议”的说法广为流传。

所谓的“萨德三不”或“三不”，指的是韩国不再部署新萨德反导系统，不加入美国导弹防御系统，不谋求韩美日军事同盟。

中国外交部早前在官网上公布中韩外长会面详情时说，双方就萨德问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响两国关系的绊脚石。

韩联社则报道，正在中国访问的韩国外交部长官朴振10日说，已向中国明确表明所谓的“萨德三不”，并不是韩国对中国的承诺或双方达成的协议。

朴振也说，他在会上向中国表明，萨德问题是韩国为应对朝鲜核导威胁采取的自卫性防御措施，事关韩国安全主权。双方就萨德问题不应成为影响两国关系的绊脚石形成共识。

一名外交部高官就朴振上述发言做出解释时说，韩国表明了所谓“萨德三不”对韩国没有约束力。