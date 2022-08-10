中疾控：缩短管控期限不会增加疫情传播风险

中国疾控中心性病艾滋病防控中心主任韩孟杰星期三（8月10日）下午说，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为两至四天；绝大部分都能在七天内检出。在严格做好社区人员管控和核酸检测工作的基础上，缩短管控期限并不会增加疫情传播的风险。

根据北京晚报报道，韩孟杰在中国国务院联防联控机制召开的新闻发布会上介绍近期疫情防控工作，并回答媒体提问时说，为进一步提高冠病疫情防控措施的科学性和精准性，2022年4至5月间国务院联防联控机制综合组在全国部分地区开展了疫情防控措施优化试点研究工作，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为两至四天；绝大部分都能在七天内检出。

韩孟杰说，基于研究结果和国内多地的防控实践，第九版防控方案对入境人员、密切接触者以及中高风险区的管控周期进行了优化，它兼顾了以最小的成本和代价达到最佳的防控效果，确定了集中隔离、中高风险管控时间以及来自中高风险区的追溯时间，都确定为七天。

他说，确定高风险区采取“足不出户、上门服务”的封控措施，中风险区采取“人不出区、错峰取物”的管控措施，在封管控期间，按照防控方案的要求，科学开展核酸检测。对尚未转运的风险人员、抗原检测阳性人员、核酸混检阳性的待复核人员、行动不便的病人以及高龄老人等特殊人员实行上门单采单检。对于曾发现阳性感染者的楼宇、院落要落实上门采样，同时也可以根据实际情况进行优化，先行抗原检测，阴性后再做好安排有序的进行核酸检测。对于非入户检测，明确要加强现场组织管理，实行专人引导，分时分区，固定路线，做好个人防护，防止交叉感染。

韩孟杰最后说：“这些措施已经在大量的实践中证明是十分有效的，在严格做好以上社区人员管控和核酸检测工作的基础上，缩短管控期限并不会增加疫情传播的风险。”