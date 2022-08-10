中国西藏阿里地区周四起实施静态管理

中国西藏自治区阿里地区上星期天检出四例冠病阳性案例，打破西藏920天无疫情记录。阿里地区将从星期四（8月11日）起实施三天静态管理。

据中共阿里地区委员会宣传部微信公告“天上阿里”星期三（8月10日）消息，阿里地区应对冠病疫情工作领导小组办公室发布公告，阿里地区星期四起全域实行静态管理，倡导民众和游客非必要不流动.

公告称，KTV、影剧院、网吧、健身房等空间密闭娱乐场所和博物馆、图书馆、室内体育场馆等公共文体活动场所暂停营业；保障市场供应的商场和超市、银行、农贸（集贸）市场等营业场所可缩短营业时间，同时落实疫情防控措施，停止促销等人员聚集活动。

此外，还将严控人员聚集，全地区暂不举办大型会议等活动，宗教活动场所暂停对外开放；养老院、福利机构等实行封闭管理；餐饮单位不承接宴席活动，鼓励提供到店自取、外卖订餐，鼓励无接触配送服务；各类校外培训机构暂停线下培训；党政机关、企业和事业单位居家办公。

公告还强调，要严格履行“四方责任”，各县要落实属地责任，行业主管部门要落实主管责任，各单位要落实主体责任，个人和家庭要自觉履行防控义务。

此外，各县将继续开展区域性全员核酸检测工作，严格落实常态化疫情防控各项措施，群众、游客应主动到就近核酸检测点接受核酸检测。

公告称，相关措施后续将根据疫情进展和防控需要动态调整。

西藏首府拉萨市星期一（8月8日）起对中高风险区域实行静态管理，日喀则市全域静默管理三天，布达拉宫暂停对外开放。

据西藏自治区卫健委消息，西藏本轮疫情自上星期天开始，截至星期三下午4时共有确诊病例11例，无症状感染者43例；确诊病例中有一例重症病例，患者为女性67岁，正在进行规范化治疗，其余确诊病例病情稳定。