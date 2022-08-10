王毅：警惕美国加大军事部署推动台海形势进一步升级

中国大陆外交部长王毅针对台海局势发展，向蒙古国、韩国及尼泊尔外长提出要警惕三个危险动向，包括警惕美国加大地区军事部署，推动形势进一步升级等。

据中国央视新闻星期三（8月10日）消息，王毅近日在与蒙古国、韩国、尼泊尔外长接触中，针对台海局势新动向，阐明了中国大陆的立场，指出佩洛西访问台湾已被证实是一场彻头彻尾的政治挑衅，也是一场彻头彻尾的政治闹剧。

王毅说，台海形势目前还在发展，尤其要警惕三个危险动向，其一是警惕美国不甘心失败，纠集一些伙计拱火浇油，加大地区军事部署，推动形势进一步升级，图谋制造新的更大危机。

他还说，要警惕“台独”势力误判形势，不自量力，继续加紧内外勾连，在分裂国家和民族的道路上一意孤行，越走越远；要警惕一些国家的政治人物罔顾是非，跟风炒作，甚至企图借机效仿，进行政治表演，谋取政治私利。

王毅强调，这将严重破坏与中国大陆交往的政治基础，严重冲击联合国宪章和二战后国际体系。

美国众议院议长佩洛西8月2日访问台湾后，中国大陆解军于8月4日至7日在台湾周围六个区域进行了史上最大规模的“锁台”军事演习。面对这一行动，美国国防部8月4日下令在西太平洋菲律宾海执勤的“罗纳德·里根”号航母打击群继续留在台湾周边海域监控情势发展。

据美国之音报道，以紧迫感来应对中国“步步紧逼的威胁”已经是美国军方和各界的共识。在美国众议院议长佩洛西访台前，美国海军、陆军、空军、海军陆战队以及海岸警卫队等五大军种，已经展开了对印太地区威慑态势的进一步部署。