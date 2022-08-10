大陆国防部：解放军绝不为任何形式的“台独”留下空间

针对台湾媒体报道称解放军“锁台”军演只是开端，台湾的战略空间将持续被压缩，中国大陆国防部回应称，解放军绝不为任何形式的“台独”分裂行径和外部势力干涉留下任何空间。

据中国大陆国防部官网星期三（8月10日）消息，国防部新闻发言人谭克非回应相关问题时称，解放军近期在台湾周边海空域组织实施系列反制行动，就是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严正震慑，是捍卫国家主权和领土完整的正当必要之举，有关演训行动公开、透明、专业，符合国内法、国际法和国际惯例。

谭克非说，美众议院议长佩洛西一意孤行访问台湾，悍然挑战和损害大陆核心利益，严重破坏台海和平稳定；蔡英文及民进党当局挟洋自重、谋“独”挑衅，弃台湾人民安危于不顾，把台湾推向灾难的深渊，“终将被钉上历史的耻辱柱！”

他说：“为了台湾人民的福祉，我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一前景，但中国人民解放军绝不为任何形式的‘台独’分裂行径和外部势力干涉留下任何空间。‘台独’分裂势力为了一党之私、一己之私，不顾民族大义，逆时代潮流而动，注定要走向自取灭亡的不归路。”

谭克非称，当前两岸关系再次面临两种前途的抉择，呼吁台湾当局必须做出正确选择。

美国众议院议长佩洛西8月2日抵台访问后，中国大陆宣布从8月4日中午12时至7日中午12时在台湾本岛周边六个海空域进行军事演训，并组织实弹射击。

解放军东部战区新闻发言人、陆军大校施毅星期三表示，东部战区近期在台湾本岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。

施毅还说，战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。