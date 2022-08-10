香港警队新增“维护国家安全”策略方针

香港警队公布接下来两年的策略方针，相比上一次新增了“维护国家安全”，警务处称维护国家安全涉及包括人力、社区关系及恐怖主义等多个重要范畴，故列入策略方针。

据星期三（8月10日）出版的新一期警队刊物《警声》头版报道，警务处处长萧泽颐于7月22日向出席简介会的高级警司及以上职级人员公布了《策略方针2022-2024》的详情，现对社会公布。

本次公布的策略方针除保留《策略方针2019-2021》中实施的三个策略方针之外，另增加一个全新的策略方针“维护国家安全”。

目前警队四项策略方针分别为：维护国家安全；应用科技以应付数码时代的警政需求；与社群共同推动警政；装备警队以迎接新的挑战。

萧泽颐指出，自上次策略规划过程以来，警队的作业环境出现急遽变化。新的策略方针旨在为警队订立方向，以便警队能应对当前和未来将出现的挑战。

萧泽颐说，为达致目标，策略方针和策略规划过程会有重大改变。2019年社会动荡后，维护国家安全已成为中央政府、特区政府及警队的重大议题。

他指出，维护国家安全对警队而言是一个策略议题，因其涉及多个重要范畴，如人力、训练、办公设施、社区关係及恐怖主义；维护国家安全与警队工作息息相关，故成为其中一个策略方针。

萧泽颐强调，这次策略规划过程可以说是迄今至为重要的一次。警队必须作好准备，应对未来可能面临的挑战，他期待警队在应对策略性问题上取得重大进展。

香港2019年爆发反修例风波，随后于2020年7月起实施《香港国安法》。