下午察：蔡英文爱将论文抄袭风暴变政治海啸？

深陷论文抄袭风暴的台湾民进党桃园市长参选人林智坚，最近被美国众议院议长佩洛西8月初访台和随后引发的台海危机“救了”，可惜只挡了一个礼拜。

原本热火喧腾的论文新闻瞬间沉寂下来。许多人感叹，林智坚运气真好，搞不好头过身就过了。

82岁佩奶奶回美了，锁台军演也落幕了，没想到“论文门”重头戏也紧接着上演了。

台湾大学星期二（8月9日）公布学术伦理审定委员会的审议结果，认定林智坚抄袭，台大教务处也宣布撤销他的硕士学位。

林智坚当天就北上到民进党中央党部开记者会，再三坚称无辜。民进党也采取“全党救一人”策略，党中央发声明相信他的清白，呼吁有心人不要泼政治脏水。

兼任党主席的总统蔡英文星期三（8月10日）也在民进党中执会上录影发言，力挺和支持林智坚捍卫自己的清白，呼吁全体党公职团结一致，“相信自己的同志”。

47岁的林智坚外表帅气、谈吐优雅，过去七年半当新竹市长的政绩亮眼，民调支持度高达七成，这次蔡英文高调力挺，再次验证他是备受蔡英文赏识的“小英男孩”。

重建启用的新竹市立棒球场在7月22日的开幕战，出席的民进党嘉宾包括台湾总统蔡英文（左五）、参选台中市长的中华职棒会长蔡其昌（左六），以及刚辞职竞选桃园市长的林智坚（左四）和竞选新竹市长的沈慧虹（右四）。（取自蔡英文面簿）

一尸五命、尸横遍野？

大约100天后，台湾将迎来“九合一”地方选举，抄袭风暴的负面效应可能外溢，该党立委高嘉瑜就说了大白话：担心论文抄袭事件造成“一尸五命，冲击桃园、台北、新北、基隆和新竹等北台湾市长选情。

如今民进党不惜让政治与学术对峙，许多人认为这是吃定在野党积弱不振，只要重演去年底四大公投“蓝绿对决”形势，林智坚依然有胜望。反之，如果“临阵换坚”，民进党也面对选情崩盘的巨大风险。

不过，如果选举只在蓝绿对决的基本盘上演，民进党当然占优势。

但如果更多沉默的中间选民出来投票呢？中间选民相信更倾向支持台大的判断，如果多了几个百分点的中间选民因“论文们”事件而不愿投给民进党，这场抄袭风暴就可能滚成政治海啸。

在海啸席卷下，根据名嘴李正皓在政论节目的分析，影响到的就不只是一尸五命，还可能“腥风血雨、尸横遍野”。



47岁的林智坚过去七年半当新竹市长的政绩亮眼，民调支持度高达七成，是备受蔡英文赏识的“小英男孩”。（自由时报）

林智坚抄了什么？



台大社会科学院院长兼学术伦理审定委员会召集人苏宏达教授在记者会上指出，林智坚与另一名硕士生余正煌的论文内容“高度重叠”，逾越合理范围。

苏宏达说，两篇论文不仅摘要前七行几乎一样、论文结论雷同，连图表、拼字的错误也一样。但余正煌的论文早半年完成，因此认定林智坚抄袭。

台大校长管中闵在记者会前发表声明，强调学术伦理与诚信是学术研究基本要求，没有学伦与诚信就没有学术名誉，台大不会含糊以对，必定坚持学伦与诚信标准。

林智坚先后从中华大学、台湾大学取得硕士学位，但两个硕士论文都被《联合报》记者出身的台北市议员王鸿薇指证涉及抄袭，他的中华大学硕士论文更被指抄袭内容超过九成，中华大学还在调查有关指控是否属实。

蓝绿大老都批评

论文门是当前台湾最广为热议的事件。值得注意的是，蓝绿大老都质疑民进党“挺坚”的做法。

深绿大老、民进党前立委林浊水在面簿公开质问蔡英文：“真的决定站在台大对立面，非叫民众在民进党和台大之中二选一不可了吗？这是什么样的神妙战略决断？”

资深媒体人、国民党“战斗蓝”召集人赵少康也在面簿痛批蔡英文“向学术界及全民宣战”，“林智坚从一开始就扯谎，蔡英文选择包庇，就是共犯结构”，“看扁了全民，更贬低了所有知识分子”。

指导教授陈明通也被调查



值得注意的是，林智坚在台大的论文指导教授、国安局长陈明通也被检举违反学术伦理，台大主秘王根树证实台大接获针对陈明通的检举，将依学术伦理规定组成审定委员会调查。

林智坚在台大的论文指导教授、国安局长陈明通（右）也被检举违反学术伦理，台大已证实将组成审定委员会展开调查。（互联网）

陈明通指导论文超过170篇，被学术界形容为“有如工业化量产”。对此，陈明通表示，此时台湾正处台海及区域局势动荡之际，国安团队的任务是严守工作岗位，“其他事务的纷扰不该影响国安工作”。但陈明通之前被指不顾国安情势，三度忙着为林智坚申辩护航，被批是不适任、不称职的国安局长和指导教授。

论文门+棒球门+招标门，将改写台湾选情和政治格局？



这起涉及个别政治人物诚信与操守的论文抄袭事件，在民进党全力相挺之下，将如何影响台湾选举和政治格局，值得进一步观察。

首先，陈明通会不会因此事下台？中华大学据说不久后也会公开调查结果，如果再次核定抄袭，会进一步冲击选情吗？备受各方批评的“通坚”师徒，还撑得了多久？如果执政党执意相挺，会付出怎样的政治代价？

别忘了，林智坚不只面对论文门争议，他还面对新竹棒球场开幕后问题丛生，造成明星球员受伤的“棒球门”风暴，其中球场和一些地方建设的招标过程也被指有问题。

一旦论文门、棒球门、招标门的效应齐发，林智坚的诚信和政绩牌都崩坏，民进党真的要一路挺下去吗？

一些在野国民党议员也发出“坚挺到底”的呼吁，希望民进党不要换下林智坚，好让在野党能借力选得更好。

原本顺风顺水，一路碾压在野党的民进党，会因为“坚挺到底”，而输掉年底地方选区的战役，甚至冲击2024年初总统选举的战争吗？蔡英文和民进党的政治判断，将在来临的选举中受到检验。